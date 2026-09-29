Авто з'їхало з дороги та загорілося: 20-річна дівчина загинула у ДТП під час ралі

20-річна Сорайя Баррейро Родрігес загинула під час ралі у ДТП. Дівчина була штурманом в авто, яким керував її хлопець. Під час перегонів в Іспанії їхній автомобіль з'їхав з дороги та загорівся.

Дівчина загинула попри спроби 26-річного хлопця врятувати її. Його самого після аварії доставили до лікарні з опіками, пише Daily Star.

Після цього організатори вирішили призупинити змагання.

Трагедія сталася на 49-му ралі Вілья-де-Льянес, одній з найважливіших спортивних подій в іспанському регіоні Астурія. Стало відомо, що дівчина брала участь лише у своїх других офіційних змаганнях.

Речник регіонального центру з надзвичайних ситуацій розповів про трагедію.

"Жінка загинула в дорожньо-транспортній пригоді під час спортивного заходу в Льянесе на дорозі LLN-7, на 14-му кілометрі між Льянесом та Мере. Центр координації з надзвичайних ситуацій отримав сповіщення про трагедію. У виклику йшлося про те, що автомобіль з’їхав з дороги та горить, одна людина перебуває зовні, а інша залишилася всередині. Пожежників та інших рятувальників негайно мобілізували", — розповів він.

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ДТП під час ралі Фото: Скриншот

За його словами, медична бригада, що була відповідальна за сам спортивний захід, повідомила про смерть людини, яка залишалася в автомобілі. Чоловіка, який отримав травми внаслідок аварії, доставили до регіональної лікарні Арріондас.

"Після прибуття на місце події пожежники почали гасити пожежу. О 14:36 ​​вони оголосили про її ліквідацію, а тіло загиблої жінки згодом було вилучено", — повідомив подробиці представник рятувальників.

Нагадаємо, що у Лос-Анджелесі сталася смертельна авіатроща за участі гелікоптера, на борту якого перебували журналісти новинного каналу. Вже відомо щонайменше про трьох загиблих внаслідок інциденту.

Також у США продається незвичний "биток" Tesla Model X. Електрокросовер унаслідок ДТП розломився на дві частини.