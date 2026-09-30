В ДТП погиб депутат и почетный гражданин Харькова Александр Лобановский (фото)

Бизнесмен, депутат Харьковского городского совета, почетный гражданин Харькова Александр Лобановский погиб в автомобильной аварии в Черкасской области 29 сентября.

Гибель Лобановского подтвердили на сайте Харьковской мэрии, заявив, что его смерть стала большой утратой для города.

"С Харьковом была связана вся его профессиональная деятельность — от первых шагов в предпринимательстве до работы депутатом. Созданная при его участии сеть супермаркетов "Класс" стала частью повседневной жизни нескольких поколений харьковчан. Известие о гибели Александра Лобановского — это тяжелый удар для всех, кто его знал и работал рядом с ним. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Игоревича. В это тяжелое время вместе с ними разделяю боль невосполнимой утраты. Светлая память!" — говорится в некрологе.

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В ГСЧС Черкасской области сообщили, что трагедия произошла на автодороге Киев — Одесса, вблизи села Тихий Хутор Уманского района. В результате происшествия с участием электромобиля и подъемного крана два человека погибли, еще двое травмированы.

Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали погибших из поврежденного автомобиля и отключили аккумуляторную батарею.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Лобановский родился 11 апреля 1966 года. Вырос и жил в Харькове, где окончил школу и фармацевтический институт. Еще обучаясь в институте, начал работать препаратором лаборатории. Прошел путь от фармацевта до провизора-технолога. Несколько лет занимал должность старшего научного сотрудника в Институте Неврологии, Психиатрии и Наркологии АМН Украины.

С 1991 года он начал заниматься бизнесом: основал кооператив "Партнер", который впоследствии стал ООО "Укр-Трейд", трансформированное в торговую группу "Класс". Там он занимал пост директора по развитию.

Александр Лобановский не закрывал сеть своих супермаркетов во время войны и помогал украинской армии.

Был женат, воспитывал дочь.

В августе этого года бизнесмен стал почетным гражданином Харькова.

Напомним, в Украине в ДТП разбился офицер армии Британии.

Также сообщалось, что в ДТП в Москве погиб крупный российский финансист Дмитрий Ларин.