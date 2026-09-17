В Украине в ДТП разбился офицер армии Британии: стали известны его имя и боевые миссии

Министерство обороны Великобритании сообщило о британском офицере, погибшем в ДТП в Украине. Инцидент произошел 12 сентября, впервые об этом сообщили 14 сентября, а его имя назвали лишь на четвёртый день после гибели. В Украине погиб майор Пол Уилкс, который всего четыре месяца назад получил новую награду. Что известно о ДТП и о британском военном, оказавшемся в Украине?

Пол Уилкс погиб в ДТП вдали от линии фронта в Украине, говорится в заявлении на портале Минобороны, опубликованном днем 16 сентября. Британцу было 40 лет, у него была жена и двое детей, он был мобилизован в 2012 году и с тех пор служил в Разведывательном корпусе. Британское министерство обороны не пояснило, зачем Уилкс находился в Украине. Между тем издание The Guardian напомнило, что ранее официально сообщалось, что британские военные занимаются охраной дипломатических миссий, а также помогают украинским военным.

Минобороны Великобритании опубликовало фотографию погибшего майора и кратко рассказало о его военной карьере. Указано, что он родился 13 ноября 1985 года, был мобилизован 14 апреля 2012 года и дослужился до звания майора. Среди его успешных миссий — оперативные командировки в Афганистан. Также указано, что Пол Уилкс получил две медали за оперативную службу, а последние медали за выслугу лет и безупречное поведение были вручены 7 мая 2026 года.

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"Майор Уилкс был чрезвычайно способным и профессиональным офицером, воплощавшим все самое лучшее в британской армии. Он был талантливым лидером, заслужившим восхищение и уважение всех, кому посчастливилось служить вместе с ним. Он был грозным офицером, коллегой и другом для всех, кто его знал", — говорится в заявлении министерства обороны.

Гибель военнослужащих в ДТП — Министерство обороны Великобритании о майоре Поле Уилксе Фото: Скриншот

Помимо официального заявления, с словами скорби выступили командиры, под началом которых служил Пол Уилкс. Например, министр обороны Уэс Стритинг сказал, что офицер "служил этой стране с гордостью и преданностью; его утрату глубоко переживут те, кто его окружал". Начальник Службы разведки обороны и командующий разведывательным корпусом генерал-лейтенант Мэтью Джонс заявил, что майор был "исключительным лидером" и "одним из самых талантливых офицеров разведки своего поколения".

Кроме того, поступили отзывы от военных, имена которых не указаны. В частности, командир Уилкса отметил ум бойца и то, как он с теплотой вспоминал жену и сыновей.

"Он сумел справиться с трудностями своей роли, и именно благодаря своей преданности долгу он принес высшую жертву. Майор Уилкс олицетворял лучшие традиции обороны Великобритании. Для меня было честью служить вместе с ним", — сказал командир.

Еще один военный, "бывший командир", отметил профессионализм Пола Уилкса, который "относился к ошибкам не как к неудачам, а как к возможностям учиться и развиваться; те, кем он руководил, всегда были на первом месте, независимо от обстоятельств".

Издание The Guardian упомянуло еще одного британского военнослужащего, погибшего в Украине в 2026 году. Речь шла о 28-летнем Джордже Хули (George Hooley), десантнике, который погиб "далеко от линии фронта", наблюдая за испытанием дрона.

Гибель военнослужащих в ДТП — что известно

Отметим, что Фокус писал о гибели военных в ДТП во время российско-украинской войны. Например, в июле 2022 года разбился командир Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють" Максим Казбан. Среди операций, в которых участвовал военный, — бои на правобережье Херсонской области под Чернобаевкой.

Напоминаем, что в ноябре 2024 года в Киеве произошло ДТП, в результате которого погиб военнослужащий, а еще трое получили ранения.