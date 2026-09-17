В Україні у ДТП розбився офіцер армії Британії: стали відомі його ім'я та бойові місії

Міністерство оборони Великої Британії розповіло про британського офіцера, який розбився у дорожньо-транспортній пригоді в Україні. Інцидент стався 12 вересня, вперше про це повідомили 14 вересня, і лише на четвертий день після загибелі назвали його ім'я. В Україні загинув майор Пол Вілкс, який лише чотири місяці тому отримав нову нагороду. Що відомо про ДТП та про британського військового, який опинився в Україні?

Пол Вілкс загинув у ДТП далеко від лінії фронту в Україні, ідеться у заяві на порталі Міноборони, яка з'явилась вдень 16 вересня. Британцю було 40 років, він мав дружину та двох дітей, мобілізувався у 2012 році та з того часу служив у Розвідувальному корпусі. Британське оборонне відомство не пояснило, навіщо Вілкс перебував в Україні. Тим часом медіа The Guardian нагадало, що раніше офіційно повідомляли, що британські військові займаються охороною дипломатичних місій і також допомагають українським військовим.

Міноборони Британії опублікувало фото загиблого майора та коротко розповіло про військову кар'єру. Вказано, що він народився 13 листопада 1985 року, мобілізувався 14 квітня 2012 року, дослужився до звання майора. Серед його успішних місій — це оперативні відрядження в Афганістан. Також вказано, що Пол Вілкс отримав дві медалі за оперативну службу, а останні медалі за вислугу років і бездоганну поведінку з'явились 7 травня 2026 року.

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"Майор Вілкс був надзвичайно здібним та професійним офіцером, який втілював найкраще у британській армії. Він був обдарованим лідером, який заслужив захоплення та повагу всіх, кому пощастило служити разом з ним. Він був грізним офіцером, колегою та другом для всіх, хто його знав", — ідеться у заяві оборонного відомства.

Загибель військових у ДТП — Міноборони Британії про майора Пола Вілкса Фото: Скриншот

Окрім офіційної заяви, є слова скорботи від командирів, під началом яких служив Пол Вілкс. Наприклад, міністр оборони Вес Стрітінг сказав, що офіцер "служив цій країні з гордістю та відданістю; його втрату глибоко переживатимуть ті, хто його оточує". Начальник Служби розвідки оборони та командувач розвідувального корпусу генерал-лейтенант Метью Джонс заявив, що майор був "винятковим лідером" та "одним із найталановитіших офіцерів розвідки свого покоління". Крім того, були відгуки від військових, імен яких не вказали. Зокрема, командир Вілкса відзначив розум бійця і те, як він з теплом згадував дружину та синів.

"Він зміг подолати виклики своєї ролі, і саме в ході своєї відданості обов'язку він приніс найвищу жертву. Майор Вілкс уособлював найкращі традиції оборони Великої Британії. Для мене було честю служити разом з ним", — сказав командир.

Ще один військовий, "колишній командир", згадав про професійність Пола Вілкса, який "ставився до помилок не як до невдач, а як до можливостей навчатися та розвиватися; ті, ким він керував, завжди були на першому місці, незалежно від обставин".

The Guardian згадало про ще одного британського військового, який загинув в Україні у 2026 році. Ішлося про 28-річного Джорджа Хулі (George Hooley), десантника, який загинув "далеко від лінії фронту", спостерігаючи за випробуванням дрона.

Загибель військових у ДТП — що відомо

Зазначимо, Фокус писав про загибель військових у ДТП під час російсько-української війни. Наприклад, у липні 2022 року розбився командир Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" Максим Казбан. Серед операцій, у яких брав участь військовий, — бої на правобережжі Херсонщини під Чорнобаївкою.

Нагадуємо, у листопаді 2024 року сталось ДТП у Києві, внаслідок якого загинув військовослужбовець, а ще троє отримали поранення.