В ДТП в Москве погиб крупный российский финансист Дмитрий Ларин (видео)

В Москве на на 1-й Тверской-Ямской улице с участием мотоцикла погиб Дмитрий Ларин, занимавший должность заместителя председателя правления "Генбанка".

50-летний финансист Ларин курировал в банке направление информационной безопасности, сообщает "Московский комсомолец".

В публичном поле он в основном выступал как эксперт по кибербезопасности банков и импортозамещению технологий.

ДТП произошло утром во вторник, 18 августа. Мотоцикл Royl Enfield, на котором ехал мужчина, столкнулся с машиной "скорой помощи". От полученных травм Ларин скончался на месте.

Как сообщает Telegram-канал Shot, авария произошла в тот момент, когда авто с тремя медиками в салоне выехало на встречную полосу. Ларин ехал по ней на своем мотоцикле. От удара байк и сам финансист отлетели на несколько метров. Местные СМИ уточняют, что авто ехало со включенными спецсигналами. Уже известно, что машина принадлежит не городу, а коммерческой организации.

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"Генбанк" — российский банк, работающий преимущественно в оккупированном Крыму, являясь одним из двух крупнейших на полуострове и опорным банком правительства. Его штаб-квартира расположена в Симферополе. Он обслуживает частных клиентов, бизнес и госструктуры.

В январе 2025 года Дмитрий Ларин в должности зампреда давал интервью CNews, где рассказывал о защите банковской инфраструктуры, импортозамещении и росте числа кибератак.

Дмитрий Ларин погиб на месте Фото: 112

Напомним, в 2024 году в России умер директор по маркетингу Московской биржи Георгий Чибисов. Он якобы упал с яхты во время прогулки по Москве-реке.

Также сообщалось, что 1 августа в Москве произошел мощный взрыв в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади у станции метро "Баррикадная". Среди погибших — зять главнокомандующего ВКС РФ Александра Чайко.