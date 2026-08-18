У ДТП у Москві загинув відомий російський фінансист Дмитро Ларін (відео)

У Москві на 1-й Тверській-Ямській вулиці в ДТП за участю мотоцикла загинув Дмитро Ларін, який обіймав посаду заступника голови правління "Генбанку".

50-річний фінансист Ларін курирував у банку напрямок інформаційної безпеки, повідомляє "Московський комсомолець".

У публічному просторі він переважно виступав як експерт з питань кібербезпеки банків та імпортозаміщення технологій.

ДТП сталася вранці у вівторок, 18 серпня. Мотоцикл Royl Enfield, на якому їхав чоловік, зіткнувся з машиною "швидкої допомоги". Від отриманих травм Ларін помер на місці.

Як повідомляє Telegram-канал Shot, аварія сталася в той момент, коли автомобіль із трьома медиками в салоні виїхав на зустрічну смугу. Ларін їхав по ній на своєму мотоциклі. Від удару мотоцикл і сам фінансист відлетіли на кілька метрів. Місцеві ЗМІ уточнюють, що автомобіль рухався з увімкненими спецсигналами. Вже відомо, що машина належить не місту, а комерційній організації.

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"Генбанк" — російський банк, що працює переважно в окупованому Криму; він є одним із двох найбільших банків на півострові та опорним банком уряду. Його штаб-квартира розташована в Сімферополі. Він обслуговує приватних клієнтів, бізнес та державні структури.

У січні 2025 року Дмитро Ларін, обіймаючи посаду заступника голови, дав інтерв’ю CNews, у якому розповідав про захист банківської інфраструктури, імпортозаміщення та зростання кількості кібератак.

Дмитро Ларін загинув на місці Фото: 112

Нагадаємо, що у 2024 році в Росії помер директор з маркетингу Московської біржі Георгій Чибісов. Він нібито впав з яхти під час прогулянки по Москві-ріці.

Також повідомлялося, що 1 серпня в Москві стався потужний вибух у ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі біля станції метро "Баррикадная". Серед загиблих — зять головнокомандувача ВКС РФ Олександра Чайка.