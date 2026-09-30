У ДТП загинув депутат і почесний громадянин Харкова Олександр Лобановський (фото)

Бізнесмен, депутат Харківської міської ради, почесний громадянин Харкова Олександр Лобановський загинув у ДТП у Черкаській області 29 вересня.

Смерть Лобановського підтвердили на сайті Харківської мерії, зазначивши, що його загибель стала великою втратою для міста.

"З Харковом була пов'язана вся його професійна діяльність — від перших кроків у підприємництві до роботи депутатом. Створена за його участю мережа супермаркетів "Клас" стала частиною повсякденного життя кількох поколінь харків'ян. Звістка про загибель Олександра Лобановського — це важкий удар для всіх, хто його знав і працював поруч із ним. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Олександра Ігоровича. У цей важкий час разом із ними поділяю біль від непоправної втрати. Світла пам’ять!" — йдеться в некролозі.

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У ДСНС Черкаської області повідомили, що трагедія сталася на автодорозі Київ — Одеса, поблизу села Тихий Хутір Уманського району. В результаті ДТП за участю електромобіля та підйомного крана двоє людей загинули, ще двоє отримали травми.

Рятувальники, які прибули на місце події, витягли загиблих із пошкодженого автомобіля та відключили акумуляторну батарею.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Лобановський народився 11 квітня 1966 року. Виріс і мешкав у Харкові, де закінчив школу та фармацевтичний інститут. Ще під час навчання в інституті почав працювати препаратором у лабораторії. Пройшов шлях від фармацевта до провізора-технолога. Кілька років обіймав посаду старшого наукового співробітника в Інституті неврології, психіатрії та наркології АМН України.

З 1991 року він почав займатися бізнесом: заснував кооператив "Партнер", який згодом перетворився на ТОВ "Укр-Трейд", а потім — на торговельну групу "Класс". Там він обіймав посаду директора з розвитку.

Олександр Лобановський не закривав мережу своїх супермаркетів під час війни та допомагав українській армії.

Був одружений, виховував доньку.

У серпні цього року бізнесмен став почесним громадянином Харкова.

Нагадаємо, в Україні в ДТП загинув офіцер британської армії.

Також повідомлялося, що в ДТП у Москві загинув відомий російський фінансист Дмитро Ларін.