Мужчину отбросило в воздух: молодой человек во время гонки на скорости 120 км/ч сбил человека

В польском городе Новый Сонч произошла трагедия на дороге. 51-летний мужчина переходил улицу со своей собакой по пешеходному переходу, но тут внезапно на него наехал автомобиль.

Двигаясь со скоростью около 120 км/ч, автомобиль сбил мужчину и подбросил его в воздух. Видеорегистратор запечатлел этот ужасный момент. 51-летний мужчина погиб на месте аварии, пишет издание Bild.

Авария произошла 3 октября около 17:30 на оживленной автомагистрали в городе. Для мужчины это стало концом прогулки с женой и взрослой дочерью. По данным газеты "Fakt", его дочь отчаянно боролась за жизнь отца, но тщетно.

В Польше водитель на скорости 120 км/ч сбил мужчину Фото: Скриншот

По данным польского новостного портала "ONET", автомобиль двигался со скоростью примерно 120 км/ч. А ограничение скорости на этом участке автомагистрали составляет 60 км/ч. Именно такую точку зрения высказала прокуратура. Мужчина выгуливал собаку. Животное запаниковало и убежало — оно осталось невредимым.

Видео дня

Полиция начала расследование. 21-летний водитель прошел тест на алкоголь — результат показал, что он был трезв. Также у него взяли анализ крови. После этого его временно задержали. В дальнейшем ему придется отвечать за свои действия в суде.

Кроме того, в ходе расследования под подозрением оказался ещё один 20-летний житель Нового Сонча. Его также арестовали и доставили к судье. Двоих мужчин подозревают в участии в незаконных уличных гонках.

Полиция и прокуратура в настоящее время проводят расследование.

Напомним, что в курортном городе Алания в Турции произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла 34-летняя гражданка Украины Асия Мачкалян.

Кроме того, 20-летняя Сорайя Баррейро Родригес погибла в ДТП во время ралли. Девушка была штурманом в автомобиле, которым управлял её парень. Во время гонки в Испании их автомобиль съехал с дороги и загорелся.