За Мудрую внесли залог в размере 20 млн грн, и она выходит из СИЗО: что известно (обновление)

В Высшем антикоррупционном суде сообщили о внесении залога в размере 20 млн грн за бывшую заместительницу главы Офиса президента Ирину Мудрую.

Информация о внесении залога за Ирину Мудрую появилась в сети около 15:00 8 октября, через месяц после решения ВАКС о содержании под стражей. Об этом пресс-служба ВАКС сообщила СМИ "Суспильне", а также об этом заявили источники "Украинской правды" в правоохранительных органах. О происхождении денег и о том, кто именно их внес, пока неизвестно.

Других сведений о ситуации с Ириной Мудрой, фигурирующей в деле НАБУ "Форест Гамп", нет. В анонимном канале Ukraine context написали, что бывшая чиновница содержится в Лукьяновском СИЗО и вскоре выйдет на свободу.

Дело Ирины Мудрой — 8 октября неизвестные лица внесли залог Фото: Скриншот

Обновление 15:39 — журналист-расследователь Михаил Ткач опубликовал список лиц и компаний, которые собрали залог для Ирины Мудрой. Выяснилось, что средства внесли 18 человек, а взнос подозреваемой — 5 млн. 927 тыс. грн. Журналист не назвал источник, предоставивший ему столь детализированный список.

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Дело Ирины Мудрой — Ткач о залоге 20 млн грн Фото: Скриншот

Дело Ирины Мудрой — подробности расследования НАБУ "Форест Гамп"

1 сентября адвокат Ирины Мудрой заявил, что за его подзащитную не была внесена полная сумма залога, установленная ВАКС накануне. По словам адвоката, на счета суда поступило лишь 666 грн от неизвестных лиц.

Между тем о деле, в котором фигурирует бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая, стало известно 18 августа 2026 года. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил об обысках у чиновницы и о ее задержании. Позже эта информация была официально подтверждена. Согласно данным НАБУ, речь идет о попытке отмыть 120 млн грн через "Сенсбанк", а деньги должны были пойти на залог еще одному фигуранту расследования антикоррупционеров. НАБУ назвало дело "Форест Гамп" и опубликовало аудиозаписи, на которых, как подозревают, зафиксированы соответствующие разговоры Мудрой, экс-нардепа Максима Микитася и других лиц.

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

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