За Ирину Мудрую пока внесли всего 666 гривен залога: кто дал деньги

За бывшую заместительницу главы Офиса президента Ирину Мудрую на данный момент внесли лишь 666 гривен залога. Адвокат признался, что средства перечислило неизвестное лицо. Залог составляет 20 млн гривен.

"Залог пока не внесен… Насколько нам известно, внесено лишь 666 гривен от неизвестного лица. Кто это… что это за человек, нам неизвестно", — ответил адвокат на вопрос журналиста, сообщает hromadske из зала суда во вторник, 1 сентября.

Адвоката Ирины Мудрой спросили, почему до сих пор не внесен весь размер залога, если сама подозреваемая ранее заявляла, что у нее много друзей. Юрист сообщил, что люди, готовые внести залог, могут "опасаться давления со стороны СМИ" из-за огласки дела,

"Благодаря активности в СМИ со стороны обвинения и некоторых организаций мы перевернули с ног на голову принцип института залога. Я уверен, что многие люди, даже те, у кого в обороте абсолютно "белые" средства и кто готов и желает внести залог, понимают, что они подвергнутся определенной медийной атаке, критике только за сам факт того, что они внесли средства в качестве залога. Даже если эти средства имеют абсолютно легальное происхождение", — сказал адвокат.

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В то же время журналисты сообщили, что на электронную почту hromadske ещё 25 августа — в день избрания меры пресечения — поступило письмо от украинского актера, продюсера и общественного деятеля Григория Гришкана, который заявил, что внес 666 гривен в качестве залога. Аналогичную сумму залога он вносил и за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.

Кроме того, он утверждает, что во время пребывания в следственном изоляторе состояние Мудрой ухудшилось.

По словам адвоката, накануне Мудра находилась на стационарном лечении в гинекологическом отделении. В то же время защитник не стал раскрывать подробности из-за врачебной тайны.

Адвокат отметил, что в условиях СИЗО его подзащитная не получает надлежащего медицинского обслуживания.

"В условиях, в которых она сейчас находится, адекватного медицинского обеспечения нет. На фоне стресса, давления и всего прочего, конечно, состояние ухудшается", — сказал он.

Также стало известно, что защита Мудрой просит Апелляционную палату ВАКС снизить размер залога до "приемлемых" для внесения 5 млн гривен; заседание продолжится в среду, 2 сентября.

Напомним, 25 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении фигурантки операции НАБУ и САП "Форрест Гамп" Ирины Мудрой. Суд постановил поместить её под стражу на 60 дней с возможностью освобождения под залог в размере 20 млн гривен.

Кроме того, Фокус писал о спецоперации НАБУ и САП по раскрытию масштабной коррупционной схемы. Речь идет, в частности, о легализации 150 млн гривен наличными для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас" — экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Среди фигурантов дела — экс-заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра, бывший депутат Максим Микитась и действующий нардеп от бывшей ОПЗЖ Вадим Столар. 19 августа президент Украины Владимир Зеленский освободил Ирину Мудру от должности заместителя главы ОП.