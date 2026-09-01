За Ірину Мудру поки внесли лише 666 гривень застави: хто дав гроші

За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру наразі внесли лише 666 гривень застави. Адвокат зізнався, що кошти перерахувала невідома особа. Застава становить 20 млн гривень.

"Застава наразі не внесена…Наскільки нам відомо, внесено лише 666 гривень від невідомої особи. Хто це... що це за особа, нам невідомо", — відповів адвокат на запитання журналіста, повідомляє hromadske із зали суду у вівторок, 1 вересня.

Адвоката Ірини Мудрої запитали, чому досі не внесена вся сума застави, якщо сама підозрювана раніше заявляла, що має багато друзів. Юрист повідомив, що люди, які готові внести заставу, можуть "побоюватися медійного тиску" через публічність справи,

"Завдяки медійній активності сторони обвинувачення та деяких організацій ми перевернули з ніг на голову принцип інституту застави. Я впевнений, що багато людей, навіть які мають абсолютно білі кошти в обороті і готові й бажають внести заставу, розуміють, що вони будуть піддані певній такій медійній атаці, критиці тільки за сам факт того, що вони внесли кошти на заставу. Навіть якщо ці кошти мають абсолютно легальне походження", — сказав адвокат.

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В той же час журналісти повідомили, що на електронну пошту hromadske ще 25 серпня — у день обрання запобіжного заходу — надійшов лист від українського актора, продюсера і громадського діяча Григорія Гришкана, який заявив, що зробив 666 гривень внеску в заставу. Аналогічну суму застави він вносив і за ексголову Офісу президента Андрія Єрмака.

Крім того, він стверджує, що під час перебування в слідчому ізоляторі стан Мудрої погіршився.

За словами адвоката, напередодні Мудра перебувала на стаціонарному лікуванні у гінекологічному відділенні. Водночас захисник не став розкривати подробиці через лікарську таємницю.

Адвокат зазначив, що в умовах СІЗО його підзахисна не отримує належного медичного забезпечення.

"В умовах, у яких вона зараз перебуває, адекватного медичного забезпечення немає. На тлі стресу, тиску та всього іншого, звичайно, що стан погіршується", — сказав він.

Також стало відомо, що захист Мудрої просить Апеляційну палату ВАКС знизити розмір застави до "прийнятних" для внесення 5 млн гривень, засідання продовжиться в середу, 2 вересня.

Нагадаємо, 25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігурантці операції НАБУ та САП "Форрест Гамп" Ірині Мудрій. Суд постановив узяти її під варту на 60 днів із можливістю застави у 20 млн гривень.

Також Фокус писав про спецоперацію НАБУ та САП із викриття масштабної корупційної схеми. Йдеться зокрема про легалізацію 150 млн гривень готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи "Мідас" — ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Серед фігурантів справи — ексзаступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра, колишній депутат Максим Микитась і чинний нардеп від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар. 19 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника ОП.