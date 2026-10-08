За Мудру внесли заставу 20 млн грн і вона виходить з СІЗО: що відомо (оновлення)

У Вищому антикорупційному суді повідомили про внесення застави 20 млн грн за ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру.

Інформація про внесення застави за Ірину Мудру з'явилась у мережі близько 15 год 8 жовтня, через місяць після рішення ВАКС про тримання під вартою. Про це пресслужба ВАКС повідомила медіа "Суспільне" і про це ж заявили джерела "Української правди" у правоохоронних органах. Про походження грошей та хто саме їх вніс, поки що не відомо.

Інших даних про ситуацію з Іриною Мудрою, яка фігурує у справі НАБУ "Форест Гамп", немає. У анонімному каналі Ukraine context написали, що колишня посадовиця утримується у Лук'янівському СІЗО і незабаром вийде на волю.

Справа Ірини Мудрої — невідомі особи внесли заставу 8 жовтня Фото: Скриншот

Оновлення 15:39 — журналіст-розслідувач Михайло Ткач опублікував список осіб та компаній, які зібрали заставу задля Ірини Мудрої. З'ясувалось, що кошти внесли 18 осіб, а внесок підозрюваної — 5 млн 927 тис. грн. Журналіст не назвав джерело, яке надало йому настільки деталізований список.

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Справа Ірини Мудрої — Ткач про заставу 20 млн грн Фото: Скриншот

Справа Ірини Мудрої — деталі розслідування НАБУ "Форест Гамп"

1 вересня адвокат Ірини Мудрої заявив, що за його клієнтку не внесли всю суму заставу, яку ВАКС встановив напередодні. Зі слів адвоката, на рахунки суду прийшли лише 666 грн від невідомих осіб.

Тим часом про справу, у якій фігурує ексзаступниця глави ОП Ірина Мудра, стало відомо 18 серпня 2026 року. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про обшуки у посадовиці та про її затримання. Згодом інформацію підтвердили офіційно. Згідно з даними НАБУ, ідеться про спробу відмити 120 млн грн через "Сенсбанк", а гроші мали піти на заставу ще одному фігуранту розслідування антикорупційників. НАБУ назвало справу "Форест Гамп" та опублікували аудіозаписи, на яких, як підозрюють, зафіксували відповідні розмови Мудрої, екснардепа Максима Микитася та інших осіб.

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

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