Янукович вернулся от Путина и слег: Богословская раскрыла подробности о событиях 2013 года

Бывший президент Украины Виктор Янукович после встречи с Владимиром Путиным в октябре 2013 года перенёс гипертонический криз. По словам бывшего народного депутата Инны Богословской, после этой поездки изменилась позиция Партии регионов в отношении евроинтеграции.

О событиях осени 2013 года Богословская рассказала в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По её словам, в сентябре 2013 года фракция Партии регионов и партийная элита почти единодушно поддерживали европейский курс Украины. Во время собрания в кинотеатре "Зоряной" 4 сентября за подписание Соглашения об ассоциации с ЕС в Вильнюсе проголосовали практически все присутствующие чиновники, мэры и бизнесмены. Против выступила только Елена Бондаренко, а Нестор Шуфрич воздержался.

Фрагмент с 52:30

Ситуация изменилась после октябрьской поездки Януковича к Путину. Богословская утверждает, что во время встречи российский лидер запугал тогдашнего президента Украины.

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По возвращении в Киев Янукович, по словам бывшей народной депутатки, впервые за годы пребывания на высоких должностях перенес гипертонический криз. В правительственной команде начался хаос, а представители Партии регионов стали блокировать законы о евроинтеграции.

Напомним, украинский телеведущий Анатолий Анатолич побывал в бывшей резиденции Виктора Януковича в Межигорье и показал, как она выглядит сейчас.

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