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Известный ведущий показал, что случилось с поместьем Януковича под Киевом (фото)

Как выглядит резиденция Януковича в Межигорье
Анатолий Анатолич в Межигорье | Фото: коллаж Фокус

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич посетил резиденцию беглого экс-президента Виктора Януковича под Киевом.

В Instagram журналист показал, как выглядит сегодня туалет скандального политика, где даже кран украшен бриллиантами.

Как выглядит резиденция Януковича

"Пройдем по маршруту Януковича утром перед работой. Это действительно его личный туалет в самом дорогом доме Украины. Кстати, в @mezhyhiria_official начали проводить экскурсии по легендарной "хонке", в которой жил Янукович", — отметил Анатолич.

В частности, шоумен показал, как выглядел унитаз сбежавшего президента.

"На самом деле Межигорье — удивительное место с уникальной историей, а этот дом действительно является примером алчности и того режима, который существовал до 2014 года. Но, как шутят мои подписчики, этот дом похож на обычное жилье любого главы районного ТЦК. Коррупция — это зло. И мы должны делать все, чтобы не нормализовать это. И не забывать, что каждый золотой штифт в этом доме — куплен за наши с вами деньги", — подчеркнул Анатолий Анатолич.

Видео дня
Межигорье
Унитаз Януковича
Фото: anatoliyanatolich\Instagram
Межигорье
Ванная комната Януковича
Фото: anatoliyanatolich\Instagram
Межигорье
Ванная комната Януковича в Межигорье
Фото: anatoliyanatolich\Instagram

Интересно, что даже кран в ванной комнате — золотой и инкрустированный бриллиантами.

Межигорье
Золотой кран, украшенный бриллиантами
Фото: anatoliyanatolich\Instagram
Межигорье
Вид из окна
Фото: anatoliyanatolich\Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Фокус рассказал, как происходило бегство Януковича, что исчезло вместе с ним и как сегодня живёт экс-президент.