Символ коррупционной роскоши: корабль-ресторан Януковича в Межигорье ушел под воду (видео)

В сети появились кадры подтопленного дебаркадера "Галеон" в "Межигорье", который принадлежал экс-президенту Виктору Януковичу. Плавучий корабль-ресторан частично погрузился в воду, а входные двери оказались почти под водой.

Об этом сообщило издание "Главком" со ссылкой на соцсети.

На видео видно, что конструкция сильно просела, а окна-иллюминаторы уже до половины находятся в воде.

В Государственном учреждении "Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" подтвердили, что готовят официальный комментарий по ситуации. В пресс-службе заявили, что объяснение причин подтопления в ближайшее время обнародуют на странице парка в Facebook.

Плавучий дом приемов "Галеон" был одним из символов роскоши Януковича. Судно длиной около 50 метров имело банкетный зал с эстрадой, кабинет экс-президента и гостиную. Для отделки использовали мрамор, хрусталь, позолоту и дорогие породы дерева.

После бегства Януковича в 2014 году "Межигорье" открыли для экскурсий.

Также Высший антикоррупционный суд передал в собственность государства имущество Януковича. Среди конфискованного — корпоративные права ООО "Танталит" и ООО "Дом Лесника", а также более 31 миллиона гривен и 84,9 тысячи долларов на банковских счетах.