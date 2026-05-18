Символ корупційної розкоші: корабель-ресторан Януковича в Межигір'ї пішов під воду (відео)

У мережі з’явилися кадри підтопленого дебаркадера "Ґалеон" у "Межигір’ї", який належав експрезиденту Віктору Януковичу. Плавучий корабель-ресторан частково занурився у воду, а вхідні двері опинилися майже під водою.

Про це повідомило видання “Главком” із посиланням на соцмережі.

На відео видно, що конструкція сильно просіла, а вікна-ілюмінатори вже до половини перебувають у воді.

У Державній установі “Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Межигір’я” підтвердили, що готують офіційний коментар щодо ситуації. У пресслужбі заявили, що пояснення причин підтоплення найближчим часом оприлюднять на сторінці парку у Facebook.

Плавучий будинок прийомів “Ґалеон” був одним із символів розкоші Януковича. Судно завдовжки близько 50 метрів мало банкетну залу з естрадою, кабінет експрезидента та вітальню. Для оздоблення використовували мармур, кришталь, позолоту та дорогі породи дерева.

Відео дня

Після втечі Януковича у 2014 році “Межигір’я” відкрили для екскурсій.

Нагадаємо, раніше українка опублікувала відео з резиденції Януковича в Межигір’ї та показала розкішні інтер’єри будівлі. На кадрах були кришталеві люстри, різьблені дерев’яні стіни, оздоблені іконами зали та приміщення, схожі на приватну каплицю.

Раніше Фокус писав про втечу Віктора Януковича, зникнення майна після його виїзду з України та теперішнє життя експрезидента.

Також Вищий антикорупційний суд передав у власність держави майно Януковича. Серед конфіскованого — корпоративні права ТОВ “Танталіт” і ТОВ “Дім Лісника”, а також понад 31 мільйон гривень і 84,9 тисячі доларів на банківських рахунках.