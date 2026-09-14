Відомий ведучий показав, що сталося з маєтком Януковича під Києвом (фото)
Український телеведучий Анатолій Анатоліч відвідав резиденцію експрезидента-втікача Віктора Януковича під Києвом.
В Instagram журналіст показав, як виглядає сьогодні туалет скандального політика, де навіть кран покритий діамантами.
Як виглядає резиденція Януковича
"Пройдемо шляхом Януковича вранці перед роботою. Це дійсно його особиста вбиральня в найдорожчому будинку України. До слова в @mezhyhiria_official відкрили екскурсії легендарною хонкою, в якій жив януковський", — зазначив Анатоліч.
Зокрема, шоумен показав, як виглядав унітаз президента-втікача.
"Насправді Межигірʼя дивовижне місце з унікальною історією, а будинок дійсно є прикладом жадібності і того строю, який був до 2014 року. Але як жартують мої підписники — цей будинок схожий на звичайне житло будь-якого голови районного ТЦК. Корупція-зло. І ми маємо робити все, щоб не нормалізувати це. І не забувати, що кожен золотий йоршик в цьому домі — куплений за наші з вами гроші", — наголосив Анатолій Анатоліч.
Цікаво, що навіть кран у ванній кімнаті — золотий та покритий діамантами.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- У мережі з’явилися кадри підтопленого дебаркадера "Ґалеон" у "Межигір’ї", який належав експрезиденту Віктору Януковичу.
- Користувачка TikTok із ніком beyourself1654 опублікувала відео з території резиденції Межигір’я.
Фокус розповідав, як відбувалася втеча Януковича, що зникло разом із ним та як сьогодні живе експрезидент.