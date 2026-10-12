Янукович повернувся від Путіна й зліг: Богословська розкрила подробиці про події 2013 року

Колишній президент України Віктор Янукович після зустрічі з Володимиром Путіним у жовтні 2013 року зліг із гіпертонічною кризою. За словами колишньої народної депутатки Інни Богословської, після цієї поїздки змінилася позиція Партії регіонів щодо євроінтеграції.

Про події осені 2013 року Богословська розповіла в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

За її словами, у вересні 2013 року фракція Партії регіонів і партійна еліта майже одностайно підтримували європейський курс України. Під час зборів у кінотеатрі “Зоряний” 4 вересня за підписання Угоди про асоціацію з ЄС у Вільнюсі проголосували практично всі присутні урядовці, мери та бізнесмени. Проти виступила лише Олена Бондаренко, а Нестор Шуфрич утримався.

Фрагмент з 52:30

Ситуація змінилася після жовтневої поїздки Януковича до Путіна. Богословська стверджує, що під час зустрічі російський лідер залякав тодішнього українського президента.

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Після повернення до Києва Янукович, за словами колишньої нардепки, вперше за роки перебування на високих посадах зліг із гіпертонічною кризою. У команді влади почався хаос, а представники Партії регіонів стали блокувати євроінтеграційні закони.

Нагадаємо, український телеведучий Анатолій Анатоліч побував у колишній резиденції Віктора Януковича у Межигір’ї та продемонстрував її нинішній вигляд.

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