"Есть много креативных решений": Сибига о запрете на въезд россиян в ЕС

Украина поднимает вопрос о запрете на въезд в Евросоюз для всех, кто участвовал в войне против нее, а также для членов их семей. Россияне должны заплатить за войну, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

В интервью "Укринформу" Сибига отметил, что западные партнеры осознают эффективность действий России в Европе, в частности деятельности сети "русских домов".

"Это известные шпионские ячейки, сети информационной пропаганды, координационные центры для проведения диверсий и саботажа. Поэтому их необходимо четко оценивать и ликвидировать по всей Европе, поскольку они представляют прямую угрозу безопасности", — сказал он.

"Подписывая контракт, они получают запрет"

По словам главы МИД, россияне должны четко понимать: подписание контракта на военную службу означает запрет на въезд в ЕС. Сибига назвал российских "ветеранов" военными преступниками и отметил, что впоследствии они пытаются проводить время в Европе. "Их нужно лишить этого права, ведь они представляют прямую угрозу", — подчеркнул министр.

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Он сообщил о положительных сдвигах: "Мы видим прогресс в ограничении их передвижения, въезда и выдачи виз и будем развивать эту тему. Есть и другие креативные идеи. Граждане России должны платить за поддержку этой войны".

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал ограничить передвижение граждан РФ на территории ЕС. Он считает, что необходимо свести эту угрозу к минимуму и не допускать на свою территорию тайных агентов Кремля.

Тем временем РФ усилила охрану границы с Эстонией. ФСБ на 10 дней запретила людям приближаться к Нарве