Страны НАТО должны подготовиться к решительному ответу в случае гибридной атаки России, поэтому необходимо минимизировать эту угрозу и не пускать на свою территорию тайных агентов Кремля.

Одним из способов уменьшить влияние россиян на внутреннюю политику стран Евросоюза министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал ограничение передвижений граждан РФ в зоне ЕС, о чем рассказал в интервью Financial Times.

В издании отмечают тот факт, что европейские разведывательные службы предупреждают об увеличении числа российских диверсионных операций в Шенгенской зоне. Основная угроза нависла над руководителями европейских оружейных компаний.

В свою очередь немецкие разведывательные службы и вовсе предупредили, что российская деятельность вступает в новую, потенциально смертоносную фазу.

Исходя из происходящего, Сикорский призвал страны ЕС закрыть российские консульства и ограничить передвижение дипломатов. Он также предложил ввести биометрические паспорта для всех россиян, въезжающих в ЕС, что затруднит использование поддельных удостоверений личности агентами.

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Кроме того, польский дипломат поддержал ограничение количества туристических виз, выдаваемых российским гражданам. Только в прошлом году страны ЕС выдали почти 500 000 таких виз.

Эти ограничения министры иностранных дел ЕС планируют обсудить сегодня в Люксембурге.

Ранее Сикорский уже делал громкие заявления, которые серьезно разозлили Кремль. Так, он заявлял, что Польша победила бы Россию в считанные недели, если бы та рискнула напасть. По его словам, польская и европейская авиация значительно превосходят российскую.

В ответ на его слова Николай Патрушев, помощник кремлевского диктатора Владимира Путина, заявил, что, если Варшава вступит в военные действия против России, польская государственность прекратит свое существование за несколько дней.

Сикорский парировал, что ядерное оружие дает России существенное преимущество, однако воспользоваться им Москве вряд ли удастся.