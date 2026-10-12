Країни НАТО мають підготуватися до рішучої відповіді у разі гібридної атаки з боку Росії, тому необхідно мінімізувати цю загрозу та не допускати на свою територію таємних агентів Кремля.

Одним із способів зменшити вплив росіян на внутрішню політику країн Євросоюзу міністр закордонних справ Радослав Сікорський назвав обмеження пересування громадян РФ на території ЄС, про що він розповів у інтерв’ю Financial Times.

У виданні наголошується на тому, що європейські розвідувальні служби попереджають про зростання кількості російських диверсійних операцій у Шенгенській зоні. Основна загроза нависла над керівниками європейських збройових компаній.

У свою чергу німецькі розвідувальні служби взагалі попередили, що діяльність Росії вступає в нову, потенційно смертоносну фазу.

З огляду на ситуацію, Сікорський закликав країни ЄС закрити російські консульства та обмежити пересування дипломатів. Він також запропонував запровадити біометричні паспорти для всіх росіян, які в’їжджають до ЄС, що ускладнить використання підроблених документів, що посвідчують особу, агентами.

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Крім того, польський дипломат підтримав обмеження кількості туристичних віз, що видаються російським громадянам. Тільки минулого року країни ЄС видали майже 500 000 таких віз.

Ці обмеження міністри закордонних справ ЄС планують обговорити сьогодні в Люксембурзі.

Раніше Сікорський уже робив гучні заяви, які серйозно розлютили Кремль. Так, він заявляв, що Польща перемогла б Росію за лічені тижні, якби та наважилася напасти. За його словами, польська та європейська авіація значно перевершують російську.

У відповідь на його слова Микола Патрушев, помічник кремлівського диктатора Володимира Путіна, заявив, що якщо Варшава розпочне військові дії проти Росії, польська держава припинить своє існування за кілька днів.

Сіикорський заперечив, що ядерна зброя дає Росії суттєву перевагу, однак Москві навряд чи вдасться нею скористатися.