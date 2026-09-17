Кремль погрожує, Варшава не боїться: Сікорський нагадав Росії про досвід війни в Україні

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відповів на заяву помічника Путіна Миколи Патрушева, який пригрозив знищити Польщу "за 2-3 дні". Дипломат визнав, що ядерна зброя дає Росії суттєву перевагу, однак скористатися нею Москві навряд чи вдасться.

Словесна перепалка між Варшавою та Москвою набирає обертів. Нещодавно Радослав Сікорський заявив, що в разі російського вторгнення польська армія здолала б війська РФ за кілька тижнів. У Кремлі таку заяву сприйняли болісно і відповіли погрозами, а один із найвпливовіших соратників Путіна вирішив перевершити польського міністра у власних прогнозах. На цьому тлі глава польської дипломатії знову висловився про можливу війну з Росією та її ядерний потенціал. Свою позицію Сікорський озвучив в ефірі Polsat News.

Приводом стали гучні погрози Миколи Патрушева, який нещодавно заявив, що в разі війни Росія зможе знищити Польщу всього за кілька днів. Польський міністр нагадав, що російські генерали лякають його країну ядерним ударом уже десятиліттями, а кремлівські пропагандисти роблять це без упину.

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Сікорський наголосив, що колишнім радянським, а нині російським "товаришам" варто зважити реальне співвідношення сил і усвідомлювати, на який ризик вони йдуть, погрожуючи Польщі.

Водночас дипломат не став заперечувати, що ядерний арсенал є одним із головних козирів Москви. Проте, на його переконання, реалізувати цю перевагу на практиці Кремлю буде вкрай складно, і це вже довела війна проти України.

"Як Росія переконалася на прикладі України, цю перевагу важко використати. Якби Росія могла вирішити цю війну за допомогою ядерного шантажу, вона б уже це зробила", – пояснив очільник польської дипломатії.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа припустив, що безпілотники, які залітають до Литви та інших балтійських держав, можуть збиватися з курсу навмисно, з волі Кремля.

Також раніше Радослав Сікорський заявляв, що в разі нападу Росії Польща змогла б перемогти досить швидко. За його словами, польська та європейська авіація значно перевершує російську.