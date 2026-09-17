Кремль угрожает, Варшава не боится: Сикорский напомнил России об опыте войны в Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил на заявление помощника Путина Николая Патрушева, который пригрозил уничтожить Польшу "за 2–3 дня". Дипломат признал, что ядерное оружие дает России существенное преимущество, однако воспользоваться им Москве вряд ли удастся.

Словесная перепалка между Варшавой и Москвой набирает обороты. Недавно Радослав Сикорский заявил, что в случае российского вторжения польская армия одолела бы войска РФ за несколько недель. В Кремле такое заявление восприняли болезненно и ответили угрозами, а один из самых влиятельных соратников Путина решил превзойти польского министра в своих прогнозах. На этом фоне глава польской дипломатии вновь высказался о возможной войне с Россией и ее ядерном потенциале. Свою позицию Сикорский озвучил в эфире Polsat News.

Поводом послужили громкие угрозы Николая Патрушева, который недавно заявил, что в случае войны Россия сможет уничтожить Польшу всего за несколько дней. Польский министр напомнил, что российские генералы пугают его страну ядерным ударом уже десятилетиями, а кремлевские пропагандисты делают это без перерыва.

Видео дня

Сикорский подчеркнул, что бывшим советским, а ныне российским "товарищам" следует учесть реальное соотношение сил и осознать, на какой риск они идут, угрожая Польше.

В то же время дипломат не стал отрицать, что ядерный арсенал является одним из главных козырей Москвы. Однако, по его мнению, реализовать это преимущество на практике Кремлю будет крайне сложно, и это уже доказала война против Украины.

"Как Россия убедилась на примере Украины, этим преимуществом трудно воспользоваться. Если бы Россия могла решить эту войну с помощью ядерного шантажа, она бы уже это сделала", — пояснил глава польской дипломатии.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа высказал предположение, что беспилотники, залетающие в Литву и другие прибалтийские страны, могут сбиваться с курса намеренно, по воле Кремля.

Кроме того, ранее Радослав Сикорский заявлял, что в случае нападения со стороны России Польша смогла бы одержать победу довольно быстро. По его словам, польская и европейская авиация значительно превосходят российскую.