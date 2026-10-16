"Є багато креативних рішень": Сибіга про заборону в'їзду росіянам до ЄС

Україна порушує питання про заборону в'їзду до Євросоюзу для всіх, хто брав участь у війні проти неї, та для членів їхніх родин. Росіяни мають платити за війну, заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

В інтерв'ю Укрінформу Сибіга зазначив, що західні партнери усвідомлюють ефективність російських дій у Європі, зокрема діяльності мережі "русских домов".

"Це відомі осередки шпигунства, мережі інформаційної пропаганди, координаційні центри для проведення диверсій і саботажу. Тому їм потрібно давати чітку оцінку й закривати їх по всій Європі, оскільки вони становлять пряму загрозу безпеці", – сказав він.

"Підписуючи контракт, вони отримують заборону"

За словами глави МЗС, росіяни мають чітко розуміти: підписання контракту на військову службу означає заборону на в'їзд до ЄС. Сибіга назвав російських "ветеранів" воєнними злочинцями й зазначив, що вони згодом намагаються проводити час у Європі. "Їх треба позбавити цього права, адже вони становлять пряму загрозу", – наголосив міністр.

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Він повідомив про позитивні зрушення: "Ми бачимо прогрес в обмеженні їхнього пересування, в'їзду та видачі віз і розвиватимемо цю тему. Є й інші креативні ідеї. Громадяни Росії мають платити за підтримку цієї війни".

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав обмежити пересування громадян РФ на території ЄС. Він вважає, що необхідно мінімізувати цю загрозу та не допускати на свою територію таємних агентів Кремля.

Тим часом РФ посилила кордон з Естонією. ФСБ на 10 днів заборонила людям з'являтися біля Нарви