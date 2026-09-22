Росія посилила кордон з Естонією: ФСБ на 10 днів заборонила людям з'являтися біля Нарви

Росія на десять днів запровадила комендантський режим у двох районах на кордоні з Естонією поблизу Нарви. В Естонії запевняють, що прямої загрози для країни немає.

На російському боці кордону з Естонією, у Кінгісеппському та Сланцевському районах поблизу Нарви, на десять днів запровадили комендантський режим. Він обмежує перебування та пересування людей на прикордонні. Про це 21 вересня повідомила естонська суспільна телерадіокомпанія ERR.

У п'ятикілометровій прикордонній смузі Росії обмеження й так суворіші, ніж в Естонії, а з 16 до 26 вересня ФСБ запровадила ще й додаткові тимчасові заборони. Тож поки естонські рибалки вільно рибалять на своєму березі Нарви, перебувати на російському наразі не можна.

Що саме заборонили росіяни

Як пояснив представник естонської прикордонної служби Андріс Вільцин, південніше Нарвського водосховища заборонено пересуватися річкою на плавзасобах і перебувати на березі. У темну пору доби за межами населених пунктів у цій зоні не можна перебувати, зокрема й на транспорті, а вздовж кордону заборонено полювання. Такі заходи, за його словами, не є звичайною практикою, але й винятковими їх не назвеш. Вільцин припустив, що посилення може свідчити про певну невпевненість Росії щодо безпеки свого кордону.

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Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро запевнив, що оцінка загрози не змінилася і країна жодних кроків у відповідь не робитиме:

"Жодної небезпеки для Естонії немає. Наші служби можуть це підтвердити. Наразі оцінка небезпеки не змінилася. Так, були різні спекуляції щодо можливої загальної мобілізації. Так, є оцінка того, що Росія перебуває у скрутному становищі".

У Росії пояснюють обмеження посиленням охорони державного кордону. Напередодні одна людина незаконно перейшла з Росії до Естонії, її затримали.

Раніше повідомлялося, що європейські спецслужби по-різному оцінюють імовірність нападу Росії на НАТО: у Чехії не виключають такого сценарію вже найближчими місяцями, а Латвія та Естонія закликають не перебільшувати загрозу. Швеція натомість попереджає, що російський саботаж у Європі посилюватиметься.

Також прем'єр Естонії Крістен Міхал заявив, що країна негайно закриє кордон із Росією, щойно Путін оголосить загальну мобілізацію. За його словами, Естонія, ймовірно, одна з найкраще підготовлених до агресії Кремля європейських держав.