Россия усилила границу с Эстонией: ФСБ на 10 дней запретила людям появляться возле Нарвы

Россия на десять дней ввела комендантский режим в двух районах на границе с Эстонией вблизи Нарвы. В Эстонии уверяют, что прямой угрозы для страны нет.

На российской стороне границы с Эстонией, в Кингисеппском и Сланцевском районах вблизи Нарвы, на десять дней введён комендантский режим. Он ограничивает пребывание и передвижение людей в приграничной зоне. Об этом 21 сентября сообщила эстонская общественная телерадиокомпания ERR.

В пятикилометровой приграничной полосе России ограничения и так более строгие, чем в Эстонии, а с 16 по 26 сентября ФСБ ввела ещё и дополнительные временные запреты. Поэтому пока эстонские рыбаки свободно ловят рыбу на своём берегу Нарвы, находиться на российском берегу пока нельзя.

Что именно запретили россияне

Как пояснил представитель эстонской пограничной службы Андрис Вильцин, южнее Нарвского водохранилища запрещено передвигаться по реке на плавсредствах и находиться на берегу. В темное время суток за пределами населенных пунктов в этой зоне нельзя находиться, в том числе и на транспорте, а вдоль границы запрещена охота. Такие меры, по его словам, не являются обычной практикой, но и исключительными их не назовешь. Вильцин предположил, что ужесточение мер может свидетельствовать об определенной неуверенности России в безопасности своей границы.

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Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заверил, что оценка угрозы не изменилась и страна не будет предпринимать никаких ответных мер:

"Для Эстонии нет никакой опасности. Наши службы могут это подтвердить. На данный момент оценка опасности не изменилась. Да, были различные спекуляции по поводу возможной всеобщей мобилизации. Да, есть оценка того, что Россия находится в затруднительном положении".

В России объясняют эти ограничения усилением охраны государственной границы. Накануне один человек незаконно пересек границу из России в Эстонию и был задержан.

Ранее сообщалось, что европейские спецслужбы по-разному оценивают вероятность нападения России на НАТО: в Чехии не исключают такого сценария уже в ближайшие месяцы, а Латвия и Эстония призывают не преувеличивать угрозу. Швеция, в свою очередь, предупреждает, что российский саботаж в Европе будет усиливаться.

Кроме того, премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна немедленно закроет границу с Россией, как только Путин объявит всеобщую мобилизацию. По его словам, Эстония, вероятно, является одной из наиболее подготовленных к агрессии со стороны Кремля европейских стран.