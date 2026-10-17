Трамп объявил о ядерном разоружении России и Китая: рассекречены важные переговоры

Вероятно, США, Россия и Китай впервые могут сесть за стол переговоров, чтобы попытаться полностью избавиться от ядерного оружия. Трамп заявил, что лично обсуждает этот амбициозный план с Путиным и Си Цзиньпином, хотя и понимает, что договориться будет чрезвычайно сложно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Москвой и Пекином возможность сокращения ядерных арсеналов. По его словам, он хотел бы достичь договоренности о ядерном разоружении, однако конкретных условий будущего соглашения американский лидер не назвал. Об этом Трамп рассказал в интервью американскому телеканалу Newsmax, опубликованном 15 октября.

Так, в беседе с журналистом Робом Финнерти американский президент заявил, что США уже обсуждают этот вопрос с Россией и Китаем.

"Всё это — позор, ведь я хотел бы добиться ядерного разоружения, если это возможно. Мы действительно обсуждаем это с Россией, а также с Китаем", — сказал Трамп.

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Журналист поинтересовался, ведет ли американский президент подобные переговоры с главой Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп ответил утвердительно.

"Мы заключим соглашение по ядерному оружию с Россией и Китаем. Я бы очень хотел добиться денуклеаризации, если это возможно", — заявил Дональд Трамп, добавив, что уже поднимал этот вопрос в ходе контактов с председателем КНР Си Цзиньпином.

В то же время он признал, что договориться о сокращении ядерных арсеналов будет непросто. По словам президента США, Китай может быть менее заинтересован в таких переговорах, поскольку его ядерный потенциал пока уступает американскому и российскому.

Отметим, что Трамп не объявлял о достижении соглашения по ядерному разоружению. Его заявление касалось обсуждения такой возможности. Он не привёл публичных подробностей о формате переговоров, их участниках, конкретных предложениях или возможных сроках заключения соглашения.

Почему Трамп заговорил о ядерных арсеналах России и Китая

Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости заключения трехстороннего соглашения о разоружении между Вашингтоном, Москвой и Пекином могут быть вызваны существенным изменением баланса сил в мире и ростом глобальных рисков в сфере безопасности.

Дональд Трамп выразил в интервью обеспокоенность в связи с наращиванием ядерного потенциала Китая. Он заявил, что, по его мнению, в течение следующих пяти-шести лет китайский арсенал может приблизиться к американскому по своим масштабам. Президент США считает, что накопление таких объемов оружия создает угрозу для всего мира, а достижение новой договоренности позволит остановить дорогостоящую и опасную гонку вооружений.

На сегодняшний день Россия обладает крупнейшим в мире арсеналом ядерных боеголовок, США занимают второе место, а Китай — третье. При этом количество развернутых ядерных боеголовок в США превышает российский показатель.

Трамп считает, что сокращение ядерных арсеналов могло бы снизить угрозу, связанную с накоплением такого оружия. Однако пока нет подтверждения того, что Москва и Пекин согласились на конкретные ограничения или взяли на себя новые обязательства.

Что изменилось после истечения срока действия договора СНВ-III

Заявление Трампа прозвучало после истечения в феврале 2026 года срока действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией, известного как СНВ-III или New START.

Соглашение было подписано в 2010 году. Оно предусматривало ограничение количества стратегических ядерных вооружений, которые обе страны могли разместить на ракетах, бомбардировщиках и подводных лодках. В 2021 году договор продлили ещё на пять лет. По истечении его срока действия прежние ограничения больше не действуют в рамках данного соглашения.

В то же время договор СНВ-III касался именно США и России и не предусматривал участия Китая. Поэтому для проведения возможных трехсторонних переговоров потребуются отдельные договоренности между всеми сторонами.

Пока неизвестно, перерастут ли контакты, о которых рассказал Трамп, в официальные переговоры и готовы ли Россия и Китай согласиться на ограничение своих ядерных арсеналов. Американский президент не сообщил о достигнутых договоренностях или согласованном плане дальнейших действий.

Напомним, что американские военные случайно раскрыли в интернете конфиденциальные данные об объектах НАТО в Европе, где может храниться ядерное оружие США. По данным Bellingcat, информация годами оставалась в открытом доступе через учебные онлайн-платформы, а обнародованные детали потенциально могли быть использованы Россией и другими противниками Альянса.

Также "Фокус" писал о том, как в Китае отреагировали на заявления российской разведки о якобы планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие или средства его доставки. В МИД КНР заявили, что не располагают такой информацией, призвали соблюдать международные обязательства по нераспространению ядерного оружия и избегать действий, которые могут привести к эскалации.