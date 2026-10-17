Трамп оголосив про ядерне роззброєння Росії та Китаю: розсекречено таємні розмови

Ймовірно, США, Росія та Китай вперше можуть сісти за стіл переговорів, аби спробувати повністю позбутися ядерної зброї. Трамп заявив, що особисто обговорює цей амбітний план із Путіним та Сі Цзіньпіном, хоча і знає, що домовитися буде надскладно.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон обговорює з Москвою та Пекіном можливість скорочення ядерних арсеналів. За його словами, він хотів би досягти домовленості про ядерне роззброєння, однак конкретних умов майбутньої угоди американський лідер не назвав. Про це Трамп розповів в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, опублікованому 15 жовтня.

Так, під час розмови з журналістом Робом Фіннерті американський президент заявив, що США вже обговорюють це питання з Росією та Китаєм.

"Усе це — ганьба, адже я хотів би домогтися ядерного роззброєння, якщо це можливо. Ми справді обговорюємо це з Росією, а також із Китаєм", — сказав Трамп.

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Журналіст уточнив, чи веде американський президент такі розмови з главою Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп відповів ствердно.

"Ми укладемо угоду щодо ядерної зброї з Росією та Китаєм. Я б дуже хотів досягти денуклеаризації, якщо це можливо", — заявив Дональд Трамп, додавши, що вже піднімав це питання під час контактів із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Водночас він визнав, що домовитися про скорочення ядерних арсеналів буде непросто. За словами президента США, Китай може бути менш зацікавлений у таких переговорах, оскільки його ядерний потенціал поки що поступається американському та російському.

Зауважимо, що Трамп не оголошував про досягнення угоди щодо ядерного роззброєння. Його заява стосувалася обговорення такої можливості. Публічних подробиць про формат переговорів, їхніх учасників, конкретні пропозиції або можливі терміни укладення домовленості він не навів.

Чому Трамп заговорив про ядерні арсенали Росії та Китаю

Заяви президента США Дональда Трампа про необхідність тристоронньої угоди з роззброєння між Вашингтоном, Москвою та Пекіном можуть бути викликані суттєвою зміною балансу сил у світі та зростанням глобальних безпекових ризиків.

Дональд Трамп висловив в інтерв’ю занепокоєння через нарощування ядерного потенціалу Китаю. Він заявив, що, на його думку, протягом наступних п’яти-шести років китайський арсенал може наблизитися до американського за масштабами. Президент США вважає, що накопичення таких обсягів зброї створює загрозу для всього світу, а досягнення нової домовленості дозволить зупинити коштовну та небезпечну гонку озброєнь.

На сьогоднішній день Росія має найбільший у світі запас ядерних боєголовок, США посідають друге місце, а Китай — третє. Водночас кількість розгорнутих ядерних боєголовок у США перевищує російський показник.

Трамп вважає, що скорочення ядерних арсеналів могло б зменшити загрозу, пов’язану з накопиченням таких озброєнь. Проте наразі немає підтвердження, що Москва та Пекін погодилися на конкретні обмеження або взяли на себе нові зобов’язання.

Що змінилося після завершення дії договору СНВ-III

Заява Трампа пролунала після завершення в лютому 2026 року дії договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь між США та Росією, відомого як СНВ-III або New START.

Угоду було підписано 2010 року. Вона передбачала обмеження кількості стратегічних ядерних озброєнь, які дві країни могли розгорнути на ракетах, бомбардувальниках і підводних човнах. У 2021 році договір продовжили ще на п’ять років. Після завершення його дії попередні обмеження більше не діють у межах цієї угоди.

Водночас СНВ-III стосувався саме США та Росії й не передбачав участі Китаю. Тому можливі тристоронні переговори потребуватимуть окремих домовленостей між усіма сторонами.

Поки що невідомо, чи перейдуть контакти, про які розповів Трамп, у формальні переговори та чи готові Росія й Китай погодитися на обмеження своїх ядерних арсеналів. Американський президент не повідомив про досягнуті домовленості або погоджений план подальших дій.

Нагадаємо, американські військові випадково розкрили в інтернеті чутливі дані про об’єкти НАТО в Європі, де може зберігатися ядерна зброя США. За даними Bellingcat, інформація роками залишалася у відкритому доступі через навчальні онлайн-платформи, а оприлюднені деталі потенційно могли використати Росія та інші противники Альянсу.

Також Фокус писав про те, як у Китаї відреагували на заяви російської розвідки про нібито плани Великої Британії та Франції передати Україні ядерну зброю або засоби її доставки. У МЗС КНР заявили, що не мають такої інформації, закликали дотримуватися міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї та уникати дій, які можуть призвести до ескалації.