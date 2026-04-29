Військові США випадково "злили" дані про ядерну зброю НАТО: у РФ могли цим скористатися, — ЗМІ

Американські військові, які відповідають за зберігання ядерної зброї США на об’єктах НАТО в Європі, ймовірно, ненавмисно допустили витік доволі чутливої інформації. Йдеться про дані, які стосуються як розташування окремих елементів інфраструктури, так і внутрішніх процедур безпеки на базах, де може зберігатися ядерна зброя.

Як йдеться в матеріалі Bellingcat, проблема стала можливою через те, що військовослужбовці використовували відкриті онлайн-сервіси для навчання — зокрема платформи з флешкартками. Вони допомагають запам’ятовувати складні протоколи, але в цьому випадку частина матеріалів опинилася у відкритому доступі через публічні налаштування. У результаті в інтернеті роками могли зберігатися записи, які прямо або опосередковано стосуються об’єктів, пов’язаних із ядерною інфраструктурою США в Європі.

На опублікованій у Facebook фотографії 2013 року американські військові позують із предметом, схожим на макет ядерної зброї, на авіабазі Фолькель у Нідерландах. Фото: bellingcat

У центрі уваги опинилися щонайменше шість авіабаз у Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Італії та Туреччині. Саме там у межах ядерного обміну НАТО, за неофіційною інформацією, можуть розміщуватися американські бомби B61. Формально ці дані не підтверджуються, однак у навчальних матеріалах, які виявили журналісти, фігурували доволі конкретні деталі щодо інфраструктури цих об’єктів.

Відео дня

"Одним із прикладів є авіабаза Фолькель у Нідерландах. Хоча наявність американської ядерної зброї на цій базі детально описувалася у витоках документів і заявах колишніх посадовців, уряд Нідерландів і досі офіційно не підтверджує цю інформацію, зберігаючи її в статусі секретної. Водночас набір із 70 флешкарток під назвою "Вивчення!", розміщений на платформі Chegg, імовірно, заходить значно далі, оскільки містить позначення конкретних укриттів, де, за змістом матеріалів, може зберігатися ця зброя", — йдеться в матеріалі.

Серед оприлюднених даних — позначення "гарячих" і "холодних" сховищ, опис системи WS3 для зберігання ядерних боєприпасів, а також інформація про те, як організована охорона об’єктів. У деяких випадках згадувалися розташування камер спостереження, маршрути патрулювання, порядок реагування на тривоги, внутрішні коди доступу та навіть особливості перепусток для зон обмеженого доступу.

За даними розслідування, частина цих матеріалів могла бути доступною у відкритому доступі ще з 2013 року, а окремі набори використовувалися щонайменше до 2021-го. Тобто фактично роками в мережі могли перебувати навчальні матеріали, які містять елементи службової інформації військового характеру.

Натомість експерти, з якими говорили журналісти, назвали цю серйозним провалом у сфері оперативної безпеки. І справа тут не лише в окремих помилках користувачів, а в самій практиці використання відкритих платформ для зберігання чутливих знань, які, очевидно, не повинні бути публічними.

Крім того, навіть якщо ці дані не є повними або офіційно підтвердженими, їхній обсяг і деталізація потенційно можуть становити інтерес для іноземних спецслужб. Зокрема, не виключається, що російська сторона, на думку журналіста Андрія Цаплієнка, який проаналізував цей матеріал, могла б використовувати подібну інформацію для аналітики або уточнення розуміння структури ядерної інфраструктури НАТО в Європі. І хоча прямих доказів такого використання немає, сам факт публічного існування цих матеріалів уже створює додаткові ризики.

Після того як журналісти звернулися до НАТО, Пентагону та оборонних відомств європейських країн, більшість виявлених навчальних наборів було оперативно видалено з онлайн-платформ. Офіційні структури заявили, що ситуацію перевіряють і переглядають підходи до захисту інформації. Водночас експерти підкреслюють, що цей випадок показує, наскільки вразливою може бути навіть добре захищена система, якщо людський фактор і цифрові інструменти не контролюються достатньо жорстко.

"Існує так багато відбитків пальців, які видають місцезнаходження ядерної зброї, що спроби зберегти це в таємниці не служать жодній військовій чи безпековій меті. Безпека досягається ефективною безпекою, а не секретністю. Звичайно, можуть бути конкретні оперативні та безпекові деталі, які потрібно тримати в таємниці, але наявність ядерної зброї цього не робить. Справжня мета секретності полягає в тому, щоб уникнути суперечливих публічних дебатів у країнах, де ядерна зброя не популярна", — заявив директор Проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен.

Нагадаємо, що понад 500 британських військових випадково розкрили дані про своє місцеперебування та службу, використовуючи фітнес-додаток Strava, який публічно відображає маршрути їхніх пробіжок. Завдяки цьому журналісти змогли ідентифікувати персонал секретних баз, зокрема об’єктів ядерного стримування.

Крім того, відставний офіцер США Девід Слейтер, який мав доступ до секретної інформації у Стратегічному командуванні США на авіабазі Оффатт у штаті Небраска, визнав, що передавав конфіденційні дані про війну Росії проти України через іноземну платформу онлайн-знайомств.