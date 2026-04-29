Военные США случайно "слили" данные о ядерном оружии НАТО: в РФ могли этим воспользоваться, — СМИ

Американские военные, которые отвечают за хранение ядерного оружия США на объектах НАТО в Европе, вероятно, непреднамеренно допустили утечку довольно чувствительной информации. Речь идет о данных, которые касаются как расположения отдельных элементов инфраструктуры, так и внутренних процедур безопасности на базах, где может храниться ядерное оружие.

Как говорится в материале Bellingcat, проблема стала возможной из-за того, что военнослужащие использовали открытые онлайн-сервисы для обучения — в частности платформы с флешкарточками. Они помогают запоминать сложные протоколы, но в этом случае часть материалов оказалась в открытом доступе из-за публичных настроек. В результате в интернете годами могли храниться записи, которые прямо или косвенно касаются объектов, связанных с ядерной инфраструктурой США в Европе.

На опубликованной в Facebook фотографии 2013 года американские военные позируют с предметом, похожим на макет ядерного оружия, на авиабазе Фолькель в Нидерландах. Фото: bellingcat

В центре внимания оказались по меньшей мере шесть авиабаз в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции. Именно там в рамках ядерного обмена НАТО, по неофициальной информации, могут размещаться американские бомбы B61. Формально эти данные не подтверждаются, однако в учебных материалах, которые обнаружили журналисты, фигурировали довольно конкретные детали относительно инфраструктуры этих объектов.

Відео дня

"Одним из примеров является авиабаза Фолькель в Нидерландах. Хотя наличие американского ядерного оружия на этой базе подробно описывалось в утечках документов и заявлениях бывших должностных лиц, правительство Нидерландов до сих пор официально не подтверждает эту информацию, сохраняя ее в статусе секретной. В то же время набор из 70 флэш-карточек под названием "Изучение!", размещенный на платформе Chegg, вероятно, заходит значительно дальше, поскольку содержит обозначения конкретных укрытий, где, по содержанию материалов, может храниться это оружие", — говорится в материале.

Среди обнародованных данных — обозначения "горячих" и "холодных" хранилищ, описание системы WS3 для хранения ядерных боеприпасов, а также информация о том, как организована охрана объектов. В некоторых случаях упоминались расположение камер наблюдения, маршруты патрулирования, порядок реагирования на тревоги, внутренние коды доступа и даже особенности пропусков для зон ограниченного доступа.

По данным расследования, часть этих материалов могла быть доступна в открытом доступе еще с 2013 года, а отдельные наборы использовались как минимум до 2021-го. То есть фактически годами в сети могли находиться учебные материалы, содержащие элементы служебной информации военного характера.

Зато эксперты, с которыми говорили журналисты, назвали эту серьезным провалом в сфере оперативной безопасности. И дело здесь не только в отдельных ошибках пользователей, а в самой практике использования открытых платформ для хранения чувствительных знаний, которые, очевидно, не должны быть публичными.

Кроме того, даже если эти данные не являются полными или официально подтвержденными, их объем и детализация потенциально могут представлять интерес для иностранных спецслужб. В частности, не исключается, что российская сторона, по мнению журналиста Андрея Цаплиенко, который проанализировал этот материал, могла бы использовать подобную информацию для аналитики или уточнения понимания структуры ядерной инфраструктуры НАТО в Европе. И хотя прямых доказательств такого использования нет, сам факт публичного существования этих материалов уже создает дополнительные риски.

После того как журналисты обратились в НАТО, Пентагон и оборонные ведомства европейских стран, большинство обнаруженных учебных наборов было оперативно удалено с онлайн-платформ. Официальные структуры заявили, что ситуацию проверяют и пересматривают подходы к защите информации. В то же время эксперты подчеркивают, что этот случай показывает, насколько уязвимой может быть даже хорошо защищенная система, если человеческий фактор и цифровые инструменты не контролируются достаточно жестко.

"Существует так много отпечатков пальцев, которые выдают местонахождение ядерного оружия, что попытки сохранить это в тайне не служат никакой военной цели или цели безопасности. Безопасность достигается эффективной безопасностью, а не секретностью. Конечно, могут быть конкретные оперативные детали и детали безопасности, которые нужно держать в тайне, но наличие ядерного оружия этого не делает. Настоящая цель секретности заключается в том, чтобы избежать противоречивых публичных дебатов в странах, где ядерное оружие не популярно", — заявил директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен.

Напомним, что более 500 британских военных случайно раскрыли данные о своем местонахождении и службе, используя фитнес-приложение Strava, которое публично отображает маршруты их пробежек. Благодаря этому журналисты смогли идентифицировать персонал секретных баз, в частности объектов ядерного сдерживания.

Кроме того, отставной офицер США Дэвид Слейтер, который имел доступ к секретной информации в Стратегическом командовании США на авиабазе Оффатт в штате Небраска, признал, что передавал конфиденциальные данные о войне России против Украины через иностранную платформу онлайн-знакомств.