Мелания Трамп рассказала о визите в Украину: что ответил президент США

Мелания Трамп не исключила возможности приехать в Украину, а Дональд Трамп заявил, что такой визит может состояться. Заявления прозвучали на фоне участия первой леди США в переговорах о временном перемирии в оккупированных Олешках, которое должно открыть путь для гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заговорили о возможном визите в Украину. Их заявление прозвучало на фоне новой гуманитарной инициативы в отношении оккупированных Олешек в Херсонской области, в переговорах по которой принимала участие первая леди США. В то же время супруги не объявили ни дату, ни конкретный план визита. Об этом пишет Clash Report, опубликовав соответствующее видео.

Итак, журналисты спросили Меланию Трамп, не планирует ли она посетить Украину. В ответ первая леди лаконично ответила: "Посмотрим". Президент США Дональд Трамп также не исключил, что может приехать в Украину.

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Однако эти ответы не означают, что поездка уже готовится, ведь публично объявленных дат, маршрута или программы визита пока нет.

Американский президент также заявил, что после окончания войны США, по его мнению, будут сотрудничать в экономической сфере как с Украиной, так и с Россией.

"Думаю, после окончания этой войны мы будем поддерживать отношения и с Украиной, и с Россией", — сказал Трамп.

Трамп неоднократно говорил о визите в Украину

Отметим, что президент Владимир Зеленский неоднократно приглашал американского лидера в Киев, чтобы тот мог лично увидеть последствия российской войны и лучше понять ситуацию в Украине.

Впервые Дональд Трамп получил публичное приглашение от Владимира Зеленского в апреле 2024 года, ещё до возвращения в Белый дом. Однако тогда в предвыборном штабе заявили, что Трамп не считает такую поездку уместной, поскольку на тот момент он ещё не занимал пост президента США.

В конце декабря 2025 года, после встречи с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, американский президент вновь заявил о возможности визита в Украину. Тогда Дональд Трамп сказал журналистам, что у него нет запланированной поездки, но он готов рассмотреть такую возможность, если это поможет достичь мира. Он также сообщил, что предлагал выступить в Верховной Раде Украины.

"Я не уверен, что это действительно необходимо, но если это поможет спасти 25 тысяч жизней в месяц или сколько там, я, безусловно, был бы готов это сделать", — сказал Трамп.

На следующий день Зеленский подтвердил, что Украина готова принять американского президента. По его словам, такой визит был бы полезен в контексте обсуждения мирного плана.

"Мы готовы к визиту президента Трампа в любой момент, когда он будет готов и когда будут обеспечены все необходимые условия, в частности, в сфере безопасности", — подчеркнул Зеленский. Он также отметил, что прибытие Трампа непосредственно в Украину имело бы важное символическое значение.

8 июля 2026 года, во время беседы с журналистами на полях саммита НАТО в Анкаре, Трамп вновь заявил, что хотел бы посетить Украину. При этом он дал понять, что предпочел бы сделать это после окончания войны.

"Я бы хотел. Я предпочёл бы, чтобы война уже закончилась", — ответил президент США на вопрос о возможной поездке.

Что известно о контактах Мелании Трамп, связанных с Украиной

Отметим, что в 2025 году первая леди США передала российскому диктатору Владимиру Путину письмо с призывом защитить детей, пострадавших от войны. По словам Мелании Трамп, после этого между её представителями и российской стороной поддерживался канал связи по вопросу возвращения детей в семьи.

В октябре 2026 года Белый дом также сообщил о её участии в переговорах по вопросам гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей из Олешек. Так, 23 октября Белый дом сообщил, что Мелания Трамп принимала непосредственное участие в достижении договоренности между Украиной и Россией о временном прекращении огня в районе оккупированных Олешек Херсонской области.

По сообщению офиса первой леди, эта договоренность должна позволить доставить в город гуманитарную помощь и организовать безопасный коридор для эвакуации мирных жителей.

В заявлении Белого дома Мелания Трамп объяснила необходимость оказания помощи сложной ситуацией, в которой оказались местные жители.

"Ситуация в Олешках критическая. Олешки — прифронтовый город, который находится на грани катастрофы", — говорится в её заявлении.

По данным аппарата первой леди, до начала полномасштабной войны в городе проживало около 24 тысяч человек. В настоящее время там, по оценкам американской стороны, остаются примерно 1700–2000 жителей, преимущественно пожилые люди, а также около 50 детей.

Мелания Трамп заявила, что её представитель работал с представителями украинской и российской сторон над условиями соглашения. Среди запланированных мер — оценка потребностей населения, доставка продуктов, лекарств и других необходимых вещей, а также организация выезда тех, кто хочет покинуть город.

Напомним, во время церемонии встречи с лидером Китая Си Цзиньпином Дональд Трамп оказался в курьезной ситуации. Так, проходя по красной дорожке, президент США оказался впереди своей супруги, которая в итоге осталась за пределами дорожки.

Кроме того, "Фокус" писал о том, что Мелания Трамп появилась в ООН в элегантном наряде.