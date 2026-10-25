Меланія Трамп заговорила про візит до України: що відповів президент США

Меланія Трамп не відкинула можливості приїхати до України, а Дональд Трамп заявив, що такий візит може відбутися. Заяви пролунали на тлі участі першої леді США в домовленостях про тимчасове перемир’я в окупованих Олешках, яке має відкрити шлях для гуманітарної допомоги та евакуації цивільних.

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія заговорили про можливий візит до України. Їхня заява пролунала на тлі нової гуманітарної ініціативи щодо окупованих Олешок на Херсонщині, у переговорах про яку брала участь перша леді США. Водночас ані дату, ані конкретний план візиту подружжя не оголосило. Про це пише Clash Report, опублікувавши відповідне відео.

Отож, журналісти запитали Меланію Трамп, чи не планує вона відвідати Україну. У відповідь перша леді коротко відповіла: "Побачимо". Президент США Дональд Трамп також не виключив, що може приїхати до України.

Однак ці відповіді не означають, що поїздку вже готують, адже публічно оголошених дат, маршруту чи програми візиту наразі немає.

Видео дня

Американський президент також заявив, що після завершення війни США, на його думку, співпрацюватимуть в економічній сфері як з Україною, так і з Росією.

"Гадаю, після закінчення цієї війни ми будемо вести справи і з Україною, і з Росією", — сказав Трамп.

Трамп неодноразово говорив про візит до України

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський неодноразово запрошував американського лідера до Києва, щоб той міг особисто побачити наслідки російської війни та краще зрозуміти ситуацію в Україні.

Вперше Дональд Трамп отримав публічне запрошення від Володимира Зеленського у квітні 2024 року, ще до повернення до Білого дому. Однак тоді в передвиборчому штабі заявили, що Трамп не вважає таку поїздку доречною, оскільки на той час він ще не обіймав посаду президента США.

Наприкінці грудня 2025 року, після зустрічі із Зеленським у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, американський президент знову заявляв про можливість приїзду до України. Тоді Дональд Трамп сказав журналістам, що не має запланованої поїздки, але готовий розглянути її, якщо це допоможе досягти миру. Він також повідомив, що пропонував виступити у Верховній Раді України.

"Я не впевнений, що це справді необхідно, але якщо це допоможе врятувати 25 тисяч життів на місяць або скільки там, я, безумовно, був би готовий це зробити", — говорив Трамп.

Наступного дня Зеленський підтвердив, що Україна готова прийняти американського президента. За його словами, такий візит був би корисним на тлі обговорення мирного плану.

"Ми готові до візиту президента Трампа в будь-який момент, коли він буде готовий і коли будуть забезпечені всі необхідні умови, зокрема безпекові", — наголошував Зеленський. Він також зазначив, що прибуття Трампа безпосередньо до України мало б важливе символічне значення.

8 липня 2026 року, під час спілкування з журналістами на полях саміту НАТО в Анкарі, Трамп знову сказав, що хотів би відвідати Україну. Водночас він дав зрозуміти, що волів би зробити це після завершення війни.

"Я б хотів. Я волів би, щоб війна вже закінчилася", — відповів президент США на запитання про можливу поїздку.

Що відомо про контакти Меланії Трамп щодо України

Зазначимо, що у 2025 році перша леді США передала російському диктатору Володимиру Путіну листа із закликом захистити дітей, які постраждали через війну. За словами Меланії Трамп, після цього між її представниками та російською стороною підтримували канал комунікації щодо повернення дітей до родин.

У жовтні 2026 року Білий дім також повідомив про її участь у переговорах щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільних з Олешок. Так, 23 жовтня Білий дім повідомив, що Меланія Трамп брала безпосередню участь у досягненні домовленості між Україною та Росією про тимчасове припинення вогню в районі окупованих Олешок Херсонської області.

За повідомленням офісу першої леді, домовленість має дати змогу доправити до міста гуманітарну допомогу та організувати безпечний коридор для евакуації цивільних.

У заяві Білого дому Меланія Трамп пояснила необхідність допомоги складною ситуацією, у якій опинилися місцеві жителі.

"Ситуація в Олешках критична. Олешки — прифронтове місто, яке перебуває на межі катастрофи", — йдеться в її заяві.

За даними офісу першої леді, до початку повномасштабної війни в місті проживали близько 24 тисяч людей. Нині там, за оцінками американської сторони, залишаються приблизно 1700–2000 жителів, переважно люди старшого віку, а також близько 50 дітей.

Меланія Трамп заявила, що її представник працював із представниками української та російської сторін над умовами домовленості. Серед запланованих заходів — оцінювання потреб населення, доправлення продуктів, ліків та інших необхідних речей, а також організація виїзду тих, хто хоче залишити місто.

Нагадаємо, під час церемонії зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіна Дональд Трамп потрапив у курйозну ситуацію. Так, проходячи червоною доріжкою, президент США опинився попереду дружини, яка зрештою залишилася за межами доріжки.

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