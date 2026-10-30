Москва пытается переложить на Киев ответственность за возможный срыв переговоров, — ISW

Кремль выдвигает условия для возобновления мирных переговоров, предполагающие односторонние уступки со стороны Украины, и создает информационную почву, чтобы в случае отсутствия договоренностей обвинить Киев.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявления помощника президента РФ Юрия Ушакова о возможных трехсторонних переговорах между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. По его словам, встреча может состояться после 4 ноября, однако конкретные сроки будут зависеть от ситуации на поле боя и общего хода событий.

Ушаков также заявил, что Москва будет следить за тем, нанесет ли Украина масштабные удары по территории России во время празднования Дня народного единства 4 ноября. В ISW считают, что Кремль таким образом связывает готовность к переговорам с прекращением украинских дальнобойных атак.

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При этом Россия неоднократно отказывалась от предложений о взаимном прекращении таких ударов. Аналитики отмечают, что Москва регулярно использует преувеличенные заявления об успехах российской армии на фронте, чтобы оказывать давление на Украину и добиваться односторонних уступок.

По оценке ISW, Кремль, вероятно, намеренно создает условия, при которых отказ Киева выполнить российские требования может быть представлен как препятствие для мирного урегулирования. В то же время точное содержание условий, о которых говорил Ушаков, остается неясным.

Еще одним направлением действий Москвы аналитики называют попытки ограничить участие европейских стран в переговорах. Российские чиновники утверждают, что у Европы нет единой позиции в отношении диалога с Кремлем.

В частности, Ушаков заявил, что нынешний формат предусматривает переговоры только между Украиной, США и Россией. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова также обвинила европейских лидеров в нежелании обсуждать интересы Москвы.

ISW считает, что Россия пытается не допускать европейских представителей к переговорному процессу до тех пор, пока они не согласятся с её требованиями, в частности относительно возвращения НАТО к границам 1997 года. Кроме того, Кремль стремится использовать разногласия между европейскими странами, чтобы ослабить их общую позицию по поводу войны в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нанесении ударов по российским НПЗ и высказался за смену главы украинского государства. По мнению американского президента, именно действия украинского лидера, в частности атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, привели к кризисной ситуации.

Также сообщалось, что украинская делегация в США была удивлена решением Вашингтона заключить с Россией соглашение о поставках дизельного топлива. По данным СМИ, украинские переговорщики оказались в сложной ситуации из-за этой договоренности, которая может обеспечить Москве дополнительные доходы для финансирования войны.