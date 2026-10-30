Москва намагається перекласти на Київ відповідальність за можливий зрив переговорів, — ISW

Кремль висуває умови для відновлення мирних переговорів, які передбачають односторонні поступки України, та формує інформаційне підґрунтя, щоб у разі відсутності домовленостей звинуватити Київ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяви помічника президента РФ Юрія Ушакова щодо можливих тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі. За його словами, зустріч може відбутися після 4 листопада, однак конкретні терміни залежатимуть від ситуації на полі бою та загального перебігу подій.

Ушаков також заявив, що Москва стежитиме за тим, чи завдаватиме Україна масштабних ударів по території Росії під час святкування Дня народної єдності 4 листопада. В ISW вважають, що Кремль таким чином пов'язує готовність до переговорів із припиненням українських далекобійних атак.

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При цьому Росія неодноразово відмовлялася від пропозицій щодо взаємного припинення таких ударів. Аналітики зазначають, що Москва регулярно використовує перебільшені заяви про успіхи російської армії на фронті, щоб тиснути на Україну та домагатися односторонніх поступок.

За оцінкою ISW, Кремль, імовірно, навмисно створює умови, за яких відмова Києва виконувати російські вимоги може бути представлена як перешкода для мирного врегулювання. Водночас точний зміст умов, про які говорив Ушаков, залишається незрозумілим.

Ще одним напрямом дій Москви аналітики називають спроби обмежити участь європейських країн у переговорах. Російські посадовці стверджують, що Європа не має єдиної позиції щодо діалогу з Кремлем.

Зокрема, Ушаков заявив, що нинішній формат передбачає переговори лише між Україною, США та Росією. Речниця МЗС РФ Марія Захарова також звинуватила європейських лідерів у небажанні обговорювати інтереси Москви.

ISW вважає, що Росія намагається не допускати європейських представників до переговорного процесу, доки вони не погодяться з її вимогами, зокрема щодо повернення НАТО до кордонів 1997 року. Також Кремль прагне використати розбіжності між європейськими країнами, щоб послабити їхню спільну позицію щодо війни в Україні.

Раніше Фокус писав, що Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського в ударах по російських НПЗ та висловився за зміну глави української держави. На думку американського президента, саме дії українського лідера, зокрема атаки на російські нафтопереробні заводи, спричинили кризову ситуацію.

Також повідомлялося, що українська делегація у США була здивована рішенням Вашингтона укласти з Росією угоду про постачання дизельного пального. За даними ЗМІ, українські переговорники опинилися в складній ситуації через домовленість, яка може забезпечити Москві додаткові доходи для фінансування війни.