Белый дом пытается влиять на формирование правительственных коалиций в Польше, Румынии и Германии, поддерживая политиков, близких к движению MAGA. Часть из них выступает против оказания военной помощи Киеву.

Администрация Дональда Трампа вмешивается в процесс формирования правительственных коалиций в европейских странах, демонстрируя поддержку правых и ультраправых сил. Часть этих политиков выступает против поддержки Украины. Об этом пишет The Atlantic.

Издание отмечает противоречивость в поведении Вашингтона: американские чиновники требуют от Европы увеличить расходы на оборону и самостоятельно отвечать за собственную безопасность, но в то же время поддерживают тех, кто выступает против как европейского оборонного сотрудничества, так и военной помощи Киеву.

Польша

Весной Трамп в беседе с министром обороны Владиславом Косиняком-Камишем намекнул, что Вашингтон отнесется к нему более благосклонно, если тот выйдет из правительственной коалиции и договорится с националистами и ультраправыми. Лидер Польской крестьянской партии отклонил это предложение.

Видео дня

Румыния

По данным The Wall Street Journal и Financial Times, Кимберли Гилфойл, занимавшая должность посла США в Греции, обсуждала возможность смены румынского правительства. Причиной называют позицию тогдашнего премьера Илие Боложана, который отказывался закупать американский сжиженный газ из-за цены.

Впоследствии румынские социал-демократы после встречи с Гилфойл вышли из коалиции и вместе с ультраправыми отправили правительство Боложана в отставку. Сама дипломатка эти утверждения опровергает.

Германия

Здесь наблюдатели отмечают заинтересованность Вашингтона в коалиции между консервативной ХДС и ультраправой "Альтернативой для Германии". Такое соглашение нарушило бы многолетний отказ немецких партий от сотрудничества с ультраправыми. В сентябре Трамп публично приветствовал избирательный успех AfD в Саксонии-Анхальт.

Ранее сообщалось, что Украина готова приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на тот период, в течение которого США будут поставлять ей ракеты для системы "Патриот". Владимир Зеленский заявил, что Киев готов оплатить это вооружение.

Также сообщалось, что Дональд Трамп помогает Владимиру Путину восстановить международные позиции, предоставляя ему дипломатические возможности и идя на политические уступки. Пока Россия постепенно восстанавливает свою международную легитимность, отношения Украины с США становятся всё более напряжёнными.