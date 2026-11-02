Трамп підтримує тих, хто проти допомоги Україні: про які європейські країни йде мова

Білий дім намагається впливати на формування урядових коаліцій у Польщі, Румунії та Німеччині, підтримуючи політиків, близьких до руху MAGA. Частина з них виступає проти військової допомоги Києву.

Адміністрація Дональда Трампа втручається у процес формування урядових коаліцій у європейських країнах, демонструючи прихильність до правих і ультраправих сил. Частина цих політиків виступає проти підтримки України. Про це пише The Atlantic.

Видання фіксує суперечність у поведінці Вашингтона: американські посадовці вимагають від Європи наростити оборонні витрати й самостійно відповідати за власну безпеку, але водночас підтримують тих, хто опонує і європейській оборонній співпраці, і військовій допомозі Києву.

Польща

Навесні Трамп у розмові з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем натякнув, що Вашингтон поставиться прихильніше, якщо той вийде з урядової коаліції та домовиться з націоналістами й ультраправими. Очільник Польської селянської партії цю пропозицію відкинув.

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Румунія

За даними The Wall Street Journal і Financial Times, Кімберлі Гілфойл, яка обіймала посаду посла США в Греції, обговорювала можливість змінити румунський уряд. Причиною називають позицію тодішнього прем'єра Іліє Боложана, котрий відмовлявся купувати американський скраплений газ через ціну.

Згодом румунські соціал-демократи після зустрічі з Гілфойл вийшли з коаліції та разом з ультраправими відправили уряд Боложана у відставку. Сама дипломатка ці твердження заперечує.

Німеччина

Тут спостерігачі вказують на зацікавленість Вашингтона в коаліції між консервативним ХДС та ультраправою "Альтернативою для Німеччини". Така угода зламала б багаторічну відмову німецьких партій співпрацювати з ультраправими. У вересні Трамп публічно привітав виборчий успіх AfD у Саксонії-Ангальт.

Раніше повідомлялося, що Україна готова зупинити удари по російських нафтопереробних заводах на той час, протягом якого США забезпечуватимуть її ракетами для Patriot. Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий оплатити це озброєння.

Також повідомлялося, що Дональд Трамп допомагає Володимиру Путіну відновити міжнародні позиції, надаючи йому дипломатичні можливості та політичні поступки. Поки Росія поступово повертає собі міжнародну легітимність, відносини України зі США стають напруженішими.