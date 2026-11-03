Трамп заявил о контроле над Гренландией: что Дания согласилась передать США

Дональд Трамп заявил, что США получили Гренландию на неограниченный срок, хотя остров остается под суверенитетом Дании. За громкими словами президента США стоит соглашение, которое может предоставить Вашингтону значительно более широкие военные возможности в Арктике и ограничить влияние России и Китая в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка получила Гренландию на неограниченный срок в рамках соглашения с Данией и властями острова. Об этом Трамп заявил во время выступления в Вашингтоне 2 ноября, сообщает Telegram-канал "Donald Trump на русском".

"Теперь у нас есть и Гренландия. Мы заключили отличное соглашение. Мы хотим поблагодарить Данию и Европу за то, что они сделали это возможным", — заявил Трамп.

Отметим, что слова Трампа о том, что США теперь владеют Гренландией, не означают перехода острова под американский суверенитет. Документ, подписанный представителями США, Дании и Гренландии, прямо подтверждает суверенитет и территориальную целостность Королевства Дания, а также право жителей Гренландии на самоопределение.

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В ходе выступления американский президент поблагодарил Данию и европейских партнеров за достижение договоренности и отметил, что Вашингтон получил Гренландию "на неограниченной основе", поскольку соглашение не имеет определенного срока действия.

По его словам, теперь у Вашингтона появились возможности для расширения военного присутствия в Арктике и усиления контроля над безопасностью в этом стратегически важном регионе. При этом Гренландия не переходит в собственность США, а суверенитет Дании над островом сохраняется.

Соглашение предусматривает расширение американской военной инфраструктуры, ограничение военного присутствия государств, не входящих в НАТО, и контроль над определенными иностранными инвестициями.

Что предусматривает соглашение между США, Данией и Гренландией

Соглашение было подписано 22 сентября 2026 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Свои подписи под документом поставили Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

Соглашение дополняет американо-датские договоренности об обороне Гренландии, заключенные ещё в 1951 году. Её главная цель — укрепить совместную безопасность в Арктике и Северной Атлантике и расширить возможности США в отношении военной деятельности на острове.

Документ предусматривает несколько ключевых изменений:

Расширение военного присутствия США. Вашингтон получит возможность модернизировать и расширить деятельность на космической базе Питуффик, а также создать дополнительные оборонные зоны в районах Нарсарсуак и Местервиг.

Вашингтон получит возможность модернизировать и расширить деятельность на космической базе Питуффик, а также создать дополнительные оборонные зоны в районах Нарсарсуак и Местервиг. Более широкий доступ американских военных. Соглашение предусматривает права США на перемещение военнослужащих, техники, самолетов и кораблей по территории Гренландии и через ее территориальные воды в соответствии с согласованными условиями.

Соглашение предусматривает права США на перемещение военнослужащих, техники, самолетов и кораблей по территории Гренландии и через ее территориальные воды в соответствии с согласованными условиями. Ограничение военного присутствия третьих государств. Страны, не входящие в НАТО, не смогут создавать на острове собственные военные объекты или поддерживать постоянное присутствие своих войск, если стороны не договорятся об ином.

Страны, не входящие в НАТО, не смогут создавать на острове собственные военные объекты или поддерживать постоянное присутствие своих войск, если стороны не договорятся об ином. Контроль за иностранными инвестициями. Соглашение предусматривает ограничения в отношении инвестиций государств и компаний из стран, не входящих в НАТО, а также из стран-партнеров Альянса и ЕС, в сферы, чувствительные с точки зрения безопасности, в частности в критическую инфраструктуру и добычу ресурсов.

Трамп ранее заявлял, что США планируют создать на острове две крупные военные базы. В тексте соглашения говорится о возможности обустройства дополнительных оборонных зон в Нарсарсуаке и Местервиге. Конкретные технические условия их создания стороны должны согласовать отдельно.

Переходит ли Гренландия под контроль США?

Несмотря на заявления Трампа, соглашение не предусматривает присоединения Гренландии к США. Остров остаётся частью Королевства Дания и сохраняет право на самоопределение.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен после подписания документа подчеркнула, что он признает суверенитет и территориальную целостность Королевства Дания. По её словам, соглашение укрепляет совместную оборону и безопасность и основано на сотрудничестве в рамках НАТО.

Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также заявил, что соглашение признает право гренландцев на самоопределение. Таким образом, стороны официально подтвердили, что усиление американского военного присутствия не означает передачи острова США.

Почему Гренландия важна для США

Гренландия имеет стратегическое значение благодаря своему расположению между Северной Америкой и Европой. Остров играет важную роль в наблюдении за военной активностью в Арктике, контроле воздушного и морского пространства, а также в защите североамериканского континента.

В Вашингтоне также обращают внимание на активность России и Китая в арктическом регионе. Именно укрепление безопасности и недопущение создания военной инфраструктуры потенциальных противников США на острове называют одними из главных задач нового соглашения.

Соглашение позволяет США расширить оборонные возможности в регионе, но в то же время закрепляет участие Дании и Гренландии в принятии решений, касающихся военной деятельности на острове. Поэтому заявление Трампа о том, что США "получили Гренландию", следует понимать как его политическую формулировку долгосрочных договоренностей в сфере безопасности, а не как сообщение об изменении государственной принадлежности острова.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как Дания готовилась к нападению США на Гренландию. Дания и её европейские союзники готовились к возможному нападению США на Гренландию на фоне заявлений и действий администрации Дональда Трампа.

Впоследствии стало известно, что Трамп упомянул о Гренландии на саммите НАТО.