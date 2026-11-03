Трамп заявив про контроль над Гренландією: що Данія погодилася віддати США

Дональд Трамп заявив, що США отримали Гренландію на необмежений термін, хоча острів залишається під суверенітетом Данії. За гучними словами президента США стоїть угода, яка може надати Вашингтону значно ширші військові можливості в Арктиці та обмежити вплив Росії й Китаю в регіоні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка отримала Гренландію на необмежений термін у межах домовленості з Данією та владою острова. Про це Трамп сказав під час виступу у Вашингтоні 2 листопада, повідомляє Telegram-канал "Donald Trump на русском".

"Тепер у нас також є Гренландія. Ми уклали чудову угоду. Ми хочемо подякувати Данії та Європі за те, що вони зробили це можливим", — заявив Трамп.

Зазначимо, що слова Трампа про те, що США тепер мають Гренландію, не означають переходу острова під американський суверенітет. Документ, підписаний представниками США, Данії та Гренландії, прямо підтверджує суверенітет і територіальну цілісність Королівства Данія, а також право жителів Гренландії на самовизначення.

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Під час виступу американський президент подякував Данії та європейським партнерам за досягнення домовленості і зазначив, що Вашингтон отримав Гренландію "на необмеженій основі", так як угода не має визначеного кінцевого терміну дії.

За його словами, тепер Вашингтон має можливості для розширення військової присутності в Арктиці та посилення контролю над безпекою в стратегічно важливому регіоні. Водночас Гренландія не переходить у власність США, а суверенітет Данії над островом зберігається.

Домовленість передбачає розширення американської військової інфраструктури, обмеження військової присутності держав поза НАТО та контроль за певними іноземними інвестиціями.

Що передбачає угода США, Данії та Гренландії

Домовленість було підписано 22 вересня 2026 року в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Свої підписи під документом поставили Дональд Трамп, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен і голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен.

Угода доповнює американсько-данські домовленості про оборону Гренландії, укладені ще 1951 року. Її головна мета — посилити спільну безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці й розширити можливості США щодо військової діяльності на острові.

Документ передбачає кілька ключових змін:

Розширення військової присутності США. Вашингтон отримає можливість модернізувати й розширювати діяльність на космічній базі Пітуффік, а також створити додаткові оборонні зони в районах Нарсарсуак і Местервіг.

Вашингтон отримає можливість модернізувати й розширювати діяльність на космічній базі Пітуффік, а також створити додаткові оборонні зони в районах Нарсарсуак і Местервіг. Ширший доступ американських військових. Угода передбачає права США на переміщення військових, техніки, літаків і кораблів територією Гренландії та через її територіальні води відповідно до погоджених умов.

Угода передбачає права США на переміщення військових, техніки, літаків і кораблів територією Гренландії та через її територіальні води відповідно до погоджених умов. Обмеження військової присутності третіх держав. Країни, які не входять до НАТО, не зможуть створювати на острові власні військові об'єкти або підтримувати постійну присутність своїх військ, якщо сторони не погодять інше.

Країни, які не входять до НАТО, не зможуть створювати на острові власні військові об'єкти або підтримувати постійну присутність своїх військ, якщо сторони не погодять інше. Контроль за іноземними інвестиціями. Угода передбачає обмеження щодо інвестицій держав і компаній із країн поза НАТО, партнерськими державами Альянсу та ЄС у чутливі для безпеки сфери, зокрема критичну інфраструктуру й видобування ресурсів.

Трамп раніше заявляв, що США планують створити на острові дві великі військові бази. У тексті угоди йдеться про можливість облаштування додаткових оборонних зон у Нарсарсуаку та Местервігу. Конкретні технічні умови їх створення сторони мають погодити окремо.

Чи переходить Гренландія під контроль США

Попри заяви Трампа, угода не передбачає приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Острів залишається частиною Королівства Данія та зберігає право на самовизначення.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен після підписання документа наголосила, що він визнає суверенітет і територіальну цілісність Королівства Данія. За її словами, домовленість зміцнює спільну оборону та безпеку й ґрунтується на співпраці в межах НАТО.

Голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен також заявив, що угода визнає право гренландців на самовизначення. Таким чином, сторони офіційно підтвердили, що посилення американської військової присутності не означає передачі острова США.

Чому Гренландія важлива для США

Гренландія має стратегічне значення через своє розташування між Північною Америкою та Європою. Острів є важливим для спостереження за військовою активністю в Арктиці, контролю повітряного й морського простору та захисту північноамериканського континенту.

У Вашингтоні також звертають увагу на активність Росії та Китаю в арктичному регіоні. Саме посилення безпеки й недопущення створення військової інфраструктури потенційних противників США на острові називають одними з головних завдань нової домовленості.

Угода дозволяє США розширити оборонні можливості в регіоні, але водночас закріплює участь Данії та Гренландії в ухваленні рішень щодо військової діяльності на острові. Тому заяву Трампа про те, що США "отримали Гренландію", слід розуміти як його політичне формулювання довгострокових домовленостей у сфері безпеки, а не як повідомлення про зміну державної належності острова.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Данія готувалася до нападу США на Гренландію. Данія та її європейські союзники готувалися до можливого нападу США на Гренландію на тлі заяв та поведінки адміністрації Дональда Трампа.

Згодом стало відомо, що Трамп згадував про Гренландію на саміті НАТО.