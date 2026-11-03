Вашингтон попросит у НАТО больше денег на оружие для Украины, – Bloomberg

Уже в этом месяце США могут обратиться к союзникам по НАТО с просьбой о выделении дополнительных средств на программу PURL, в рамках которой Украина получает американское вооружение. По данным Bloomberg, на оплату уже согласованных партий оружия не хватает около двух миллиардов долларов.

Союзников по НАТО могут попросить выделить дополнительные средства на PURL — программу, в рамках которой они оплачивают поставки американского вооружения для Украины. Соответствующий запрос Вашингтон готовит уже в этом месяце, сообщает Bloomberg, а отдельные союзники, по словам анонимных собеседников агентства, об этом уже предупреждены.

Издание расценивает этот шаг как признак того, что Вашингтон по-прежнему поддерживает Киев — несмотря на напряженные отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Точную сумму запроса пока не называют, однако, по данным источников, на оплату уже согласованных партий вооружения не хватает около 2 млрд долларов.

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Проблема заключается в самом порядке расчетов: Вашингтон отправляет оружие ещё до того, как получает за него деньги. Из-за этого каждая новая поставка от Пентагона может увеличить финансовый дефицит.

Bloomberg обращает внимание на политические обстоятельства, из-за которых деньги поступают медленнее.

"Расхождение между оборонной помощью и заявлениями Трампа вызвало путаницу среди союзников США и, по словам некоторых источников, иногда затрудняла задачу убедить союзников финансировать закупку нового оружия, особенно учитывая, что европейцы всё осторожнее относятся к финансированию войны, которая затянулась уже на пятый год", — говорится в материале.

Еще в прошлом месяце Вашингтон угрожал приостановить поставки в рамках программы PURL из-за украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре. По словам источников, до реализации этих угроз дело не дошло — программа продолжает действовать.

Ранее сообщалось, что к французскому плану "передового сдерживания" присоединились десять европейских стран — это вдвое больше, чем количество государств, на территории которых размещено американское ядерное оружие. Как пишет The Wall Street Journal, Париж, единственная страна ЕС, обладающая ядерным арсеналом, стремится вместе с союзниками повысить уровень стратегической неопределенности для Владимира Путина.

Также сообщалось, что Украина получила все лицензии, которые Франция обещала предоставить для производства вооружения на украинской территории. Об этом Владимир Зеленский написал 15 октября после встречи с Эмманюэлем Макроном в Брюсселе. Передача лицензий позволяет локализовать производство западного оружия на подземных заводах и окончательно отойти от советских оборонных стандартов.