Вашингтон попросить у НАТО більше грошей на зброю для України, – Bloomberg

США вже цього місяця можуть звернутися до союзників по НАТО за додатковими коштами на програму PURL, через яку Україна отримує американське озброєння. За даними Bloomberg, на оплату вже погоджених партій зброї бракує близько двох мільярдів доларів.

Союзників по НАТО можуть попросити докинути грошей на PURL – програму, за якою вони оплачують американське озброєння для України. Відповідний запит Вашингтон готує вже цього місяця, повідомляє Bloomberg, а окремі союзники, за словами анонімних співрозмовників агентства, про це вже попереджені.

Видання розцінює такий крок як ознаку того, що Вашингтон і далі підтримує Київ – попри напружені відносини між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Точну суму запиту поки не називають, однак за даними джерел, на оплату вже погоджених партій озброєння бракує близько 2 млрд доларів.

Проблему створює сам порядок розрахунків: Вашингтон відправляє зброю ще до того, як отримує за неї кошти. Через це кожна нова поставка від Пентагону здатна розширити фінансову прогалину.

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Bloomberg звертає увагу на політичне тло, через яке гроші надходять повільніше.

"Розбіжність між оборонною допомогою та заявами Трампа викликала плутанину серед союзників США і, за словами деяких джерел, часом ускладнювала завдання переконати союзників фінансувати закупівлю нової зброї, особливо з огляду на те, що європейці дедалі обережніше ставляться до фінансування війни, яка затягнулася вже на п'ятий рік", – ідеться в матеріалі.

Ще минулого місяця Вашингтон погрожував призупинити поставки за PURL через українські удари по російській нафтовій інфраструктурі. До виконання погроз, за словами джерел, не дійшло – програма працює далі.

Раніше повідомлялося, що до французького плану "передового стримування" долучилися десять європейських країн – це вдвічі більше, ніж держав, де розміщена американська ядерна зброя. Як пише The Wall Street Journal, Париж, єдина країна ЄС із ядерним арсеналом, прагне разом із союзниками підвищити рівень стратегічної невизначеності для Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що Україна отримала всі ліцензії, які Франція обіцяла надати для виробництва озброєння на українській території. Про це Володимир Зеленський написав 15 жовтня після зустрічі з Емманюелем Макроном у Брюсселі. Передача ліцензій дає змогу локалізувати випуск західної зброї на підземних заводах і остаточно відійти від радянських оборонних стандартів.