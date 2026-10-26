Десять країн Європи долучилися до "ядерної парасольки" Франції: що відомо про план Макрона

До французького плану "передового стримування" долучилися 10 європейських країн. Це вдвічі більше, ніж країн, де розміщена ядерна зброя США.

Як пише The Wall Street Journal, Париж, який є єдиною державою ЄС із ядерною зброєю, прагне разом із союзниками підвищити рівень стратегічної невизначеності для Володимира Путіна.

Хто приєднався до ініціативи

За даними WSJ, до плану приєдналися Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Фінляндія, Норвегія, Швеція та Данія. Видання уточнює, що власна ядерна зброя Британії розміщена лише на підводних човнах.

Ядерну зброю США, за даними видання, розміщено в п'яти європейських країнах, зокрема в Туреччині.

Що передбачає план

Франція, яка має близько 290 ядерних боєголовок, вперше за кілька десятиліть вирішила відновити їх виробництво й більше не розкриватиме розмір свого арсеналу. Крім того, план передбачає розгортання французьких винищувачів Rafale з ядерним озброєнням по всій Європі. Також планується створити нову інфраструктуру, системи зв'язку й раннього попередження та механізми обміну розвідувальними даними.

Видео дня

Нещодавно радник президента Франції зі стратегічних питань Ксав'є Шатель заявив, що такий підхід "створює нові труднощі для противника, оскільки додає ще один рівень, який росіянам доведеться враховувати". За його словами, проєкт дає Франції "нові можливості для розміщення ядерних сил у разі ядерної ескалації".

Хто не потрапив до ініціативи

Країни Балтії до французької "парасольки" не увійшли. За даними WSJ, Литва та Латвія лише переглядають свій без'ядерний статус. Італія відмовилася від участі.

Ми вже повідомляли, що на початку жовтня Франція випробувала ядерну балістичну ракету M51. Вона не несла ядерної боєголовки та завершила свій політ у водах Північної Атлантики.

Фокус раніше писав, що нещодавній виступ диктатора РФ Путіна на Валдаї — в принципі, повторення раніше сказаного, зокрема й щодо України. Але журналіст Віктор Шлінчак побачив там і дещо нове.