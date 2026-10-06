Франція випробувала ядерну балістичну ракету M51: Макрон особисто побачив пуск (відео)

Франція провела навчальний пуск ядерної балістичної ракети М51 з атомного підводного човна біля узбережжя Фіністера. За цим стежив особисто президент Емманюель Макрон.

Президент Франції на власні очі побачив запуск ядерної балістичної ракети. Вранці у вівторок Емманюель Макрон був присутній під час тренувального запуску міжконтинентальної ракети з атомного підводного крейсера неподалік узбережжя Фіністера. Про це повідомляє Le Parisien.

Ця ракета є модифікацією М51, яку взяли на озброєння торік, а саме її третя версія. Вона не несла ядерної боєголовки та завершила свій політ у водах Північної Атлантики.

У своєму дописі в соцмережі X глава держави зауважив, що такі можливості мають лише одиниці країн, і подякував усім, хто долучився до цього, як він сказав, надзвичайного досягнення. Макрон вважає, що технічний результат ще раз засвідчив міцність французького стримування, чия тривалість гарантована.

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"Щоб бути вільним, треба, щоб тебе боялися. А щоб тебе боялися, треба бути сильним", — наголосив Макрон.

За запуском президент спостерігав із палуби фрегата французьких ВМС. Цей візит не анонсували заздалегідь, і він пройшов без участі ЗМІ, попри те, що сам факт навчального пуску був відомий заздалегідь. Ракету випустили з субмарини Le Vigilant у рамках операції SMERTRIOS, щоб перевірити готовність підводного човна використовувати ракету М51 після запланованого технічного обслуговування та ремонтних робіт. У міністерстві підкреслили, що політ контролювали на кожному етапі, суворо дотримуючись міжнародних зобов'язань Франції, а ракета впала на відстані кількох сотень кілометрів від будь-якої суші.

Випробування провели на тлі нестабільної ситуації в Європі. Раніше Макрон застерігав, що агресія Росії та її загрози європейським державам стають іншими за своєю суттю, а після низки гібридних атак, які приписують Москві, у середині вересня він пообіцяв, що вони не залишаться без відповіді. Цього року він також запропонував європейцям приєднатися до "розширеного" ядерного стримування згідно з новою доктриною, оприлюдненою навесні, за нею рішення про використання атомної зброї залишається виключно за президентом Франції.

Раніше повідомлялося, що колишній міністр армії США Ден Дрісколл визнав, що Україна має перевагу в озброєнні. За його словами, Вашингтон поступається українському виробництву та швидкості впровадження технологій, попри набагато більший бюджет.

Крім цього повідомлялося, що генеральний директор SpaceX Ілон Маск обійме нову посаду в адміністрації Дональда Трампа. Цього разу він працюватиме в Пентагоні та вивчатиме, які озброєння та технології будуть потрібні американським військовим для війн майбутнього.