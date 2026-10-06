Франция опробовала ядерную баллистическую ракету M51: Макрон лично увидел пуск (видео)

Франция провела учебный запуск ядерной баллистической ракеты М51 с атомной подводной лодки у побережья Финистера. За этим лично наблюдал президент Эмманюэль Макрон.

Президент Франции собственными глазами увидел запуск ядерной баллистической ракеты. Утром во вторник Эмманюэль Макрон присутствовал при учебном запуске межконтинентальной ракеты с атомного подводного крейсера недалеко от побережья Финистера. Об этом сообщает Le Parisien.

Эта ракета представляет собой модификацию М51, принятую на вооружение в прошлом году, а именно её третью версию. Она не была оснащена ядерной боеголовкой и завершила свой полёт в водах Северной Атлантики.

В своём посте в социальной сети X глава государства отметил, что такими возможностями обладают лишь единицы стран, и поблагодарил всех, кто приобрёл к этому, как он выразился, выдающемуся достижению. Макрон считает, что этот технический результат еще раз подтвердил прочность французского сдерживания, продолжительность которого гарантирована.

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"Чтобы быть свободным, нужно, чтобы тебя боялись. А чтобы тебя боялись, нужно быть сильным", — подчеркнул Макрон.

Президент наблюдал за запуском с палубы фрегата ВМС Франции. Этот визит не анонсировали заранее, и он прошел без участия СМИ, несмотря на то, что сам факт учебного запуска был известен заранее. Ракету запустили с подводной лодки Le Vigilant в рамках операции SMERTRIOS, чтобы проверить готовность подводной лодки к использованию ракеты М51 после запланированного технического обслуживания и ремонтных работ. В министерстве подчеркнули, что полёт контролировался на каждом этапе с строгим соблюдением международных обязательств Франции, а ракета упала на расстоянии нескольких сотен километров от любой суши.

Испытания провели на фоне нестабильной ситуации в Европе. Ранее Макрон предупреждал, что агрессия России и ее угрозы европейским государствам приобретают иной характер, а после ряда гибридных атак, которые приписывают Москве, в середине сентября он пообещал, что они не останутся без ответа. В этом году он также предложил европейцам присоединиться к "расширенному" ядерному сдерживанию в соответствии с новой доктриной, обнародованной весной, согласно которой решение об использовании атомного оружия остается исключительно за президентом Франции.

Ранее сообщалось, что бывший министр армии США Дэн Дрисколл признал, что Украина имеет преимущество в вооружении. По его словам, Вашингтон уступает украинскому производству и скорости внедрения технологий, несмотря на гораздо больший бюджет.

Кроме того, сообщалось, что генеральный директор SpaceX Илон Маск займет новую должность в администрации Дональда Трампа. На этот раз он будет работать в Пентагоне и изучать, какие виды вооружений и технологии понадобятся американским военным для войн будущего.