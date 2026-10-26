Десять стран Европы присоединились к "ядерному зонтику" Франции: что известно о плане Макрона

К французскому плану "передового сдерживания" присоединились 10 европейских стран. Это вдвое больше, чем количество стран, на территории которых размещено ядерное оружие США.

Как пишет The Wall Street Journal, Париж, являющийся единственным государством ЕС, обладающим ядерным оружием, стремится совместно с союзниками повысить уровень стратегической неопределенности для Владимира Путина.

Кто присоединился к инициативе

По данным WSJ, к плану присоединились Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания. Издание уточняет, что собственное ядерное оружие Великобритании размещено исключительно на подводных лодках.

Ядерное оружие США, по данным издания, размещено в пяти европейских странах, в том числе в Турции.

Что предусматривает план

Франция, располагающая около 290 ядерными боеголовками, впервые за несколько десятилетий решила возобновить их производство и больше не будет раскрывать размер своего арсенала. Кроме того, план предусматривает развертывание французских истребителей Rafale с ядерным вооружением по всей Европе. Также планируется создать новую инфраструктуру, системы связи и раннего предупреждения, а также механизмы обмена разведывательными данными.

Видео дня

Недавно советник президента Франции по стратегическим вопросам Ксавье Шатель заявил, что такой подход "создает новые трудности для противника, поскольку добавляет ещё один уровень, который россиянам придётся учитывать". По его словам, проект дает Франции "новые возможности для размещения ядерных сил в случае ядерной эскалации".

Кто не вошёл в состав инициативы

Страны Балтии не вошли в состав французского "зонтика". По данным WSJ, Литва и Латвия лишь пересматривают свой безъядерный статус. Италия отказалась от участия.

Мы уже сообщали, что в начале октября Франция провела испытания ядерной баллистической ракеты M51. Она не была оснащена ядерной боеголовкой и завершила свой полет в водах Северной Атлантики.

Фокус ранее писал, что недавнее выступление диктатора РФ Путина на Валдае — в принципе, повторение ранее сказанного, в том числе и в отношении Украины. Но журналист Виктор Шлинчак усмотрел в нем и кое-что новое.