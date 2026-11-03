"Эмоциональные": Зеленский одним словом охарактеризовал свои отношения с Трампом

Свои отношения с Дональдом Трампом Владимир Зеленский охарактеризовал одним словом — "эмоциональные". В интервью PBS News Hour он пояснил, что в этой войне нужно быть прагматичными, и добавил: давление следует оказывать на Путина, а не на Киев, ведь войну начала не Украина.

Одним словом — "эмоциональные". Так Владимир Зеленский охарактеризовал свои отношения с Дональдом Трампом, отвечая на прямой вопрос в интервью PBS News Hour.

Журналист сформулировал его с учетом нескольких обстоятельств: ранее американский президент заявлял, что украинского лидера следует переизбрать, смягчил санкции против России и договорился о закупке российского топлива.

Зеленский пояснил, что в этой войне нужно исходить из прагматизма — и начать с простого вопроса о том, кто на самом деле является агрессором.

"Кто является врагом? Кто начал эту войну? — Путин. Не могу подобрать подходящих слов, чтобы описать его. Не уверен, что это будет полезно", — сказал он.

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Кроме того, Зеленский отреагировал на соглашение о закупке российского топлива и поставил под сомнение главный аргумент его сторонников — якобы снижение цен для американцев.

"Если вам действительно важны деньги, бизнес и прагматизм — тогда не говорите, что это повлияет на цену в Соединённых Штатах. Нет, это неправда. Это не работает. Поэтому, если мы говорим о прагматических вещах, мы должны поддерживать Украину, потому что она должна быть сильной. Иначе Путин пойдет дальше в Европу и в разные части стран НАТО", – заявил президент.

По его оценке, в таком случае Америке придётся принимать гораздо более сложные решения.

"Это очень опасно. Поэтому лучше укреплять Украину, ведь мы действительно защищаем Европу, а не только себя. Лучше сильнее давить на Путина, а не на меня. Не на меня. Я не из тех, кто ведет себя агрессивно. Это не я", — подчеркнул Зеленский.

Именно поэтому, по его словам, отношения с Трампом и остаются эмоциональными.

Ранее сообщалось, что Украина готова приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на тот период, в течение которого США будут поставлять ей ракеты для системы "Патриот". Зеленский отмечал, что Киев готов оплатить это вооружение.

Также сообщалось, что Украина не будет наносить удары по танкерам с российским топливом, следующим в США в рамках "дизельного соглашения" Трампа и Путина.