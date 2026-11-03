"Емоційні": Зеленський описав одним словом свої стосунки з Трампом

Свої стосунки з Дональдом Трампом Володимир Зеленський описав одним словом – "емоційні". В інтерв'ю PBS News Hour він пояснив, що в цій війні треба бути прагматичними, і додав: тиснути слід на Путіна, а не на Київ, адже війну розпочала не Україна.

Одне слово – "емоційні". Так Володимир Зеленський схарактеризував свої стосунки з Дональдом Трампом, відповідаючи на пряме питання в інтерв'ю PBS News Hour.

Журналіст сформулював його з урахуванням кількох обставин: раніше американський президент заявляв, що українського лідера варто переобрати, пом'якшив санкції проти Росії та домовився про закупівлю російського пального.

Зеленський пояснив, що в цій війні потрібно виходити з прагматизму, і почати з простого питання про те, хто насправді є агресором.

"Хто є ворогом? Хто розпочав цю війну? — Путін. Не знаходжу хороших слів, аби описати його. Я не впевнений, що це буде корисно", – сказав він.

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Окремо Зеленський відреагував на домовленість щодо купівлі російського пального й поставив під сумнів головний аргумент її захисників – нібито зниження цін для американців.

"Якщо вам дійсно важливі гроші, бізнес і прагматизм – тоді не говоріть, що це матиме вплив на ціну в Сполучених Штатах. Ні, це неправда. Це не працює. Тому, якщо ми говоримо про прагматичні речі, ми повинні підтримувати Україну, тому що вона має бути сильною. Бо інакше Путін піде далі в Європу і в різні частини країн НАТО", – заявив президент.

За його оцінкою, у такому разі Америці доведеться ухвалювати значно складніші рішення.

"Це дуже небезпечно. Тож краще робити Україну сильнішою, бо ми дійсно захищаємо Європу, не лише себе. Краще сильніше тиснути на Путіна, а не на мене. Не на мене. Я не є тим, хто є агресивним. Це не я", – наголосив Зеленський.

Саме через це, за його словами, стосунки з Трампом і залишаються емоційними.

Раніше повідомлялося, що Україна готова зупинити удари по російських нафтопереробних заводах на той період, протягом якого США забезпечуватимуть її ракетами для Patriot. Зеленський зазначав, що Київ готовий оплатити це озброєння.

Також повідомлялося, що Україна не атакуватиме танкери з російським пальним, які прямують до США в межах "дизельної угоди" Трампа й Путіна.