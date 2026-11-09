Брат советника руководителя ОП Украины воевал за РФ и погиб в Запорожье, – OSINT-аналитики

Старший брат советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка воевал на стороне России и погиб в оккупированной Запорожской области еще в мае 2024 года. Обстоятельства смерти полковника российской армии стали известны только сейчас – из утечки данных Росстата, обработанной исследователями.

Полковник российской армии Владимир Подоляк, являющийся старшим братом советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, погиб на временно оккупированной территории Запорожской области. Произошло это еще 19 мая 2024, однако обстоятельства его смерти обнародовали только сейчас. Об этом сообщил исследовательский проект Killed in Ukraine со ссылкой на утечку данных Росстата.

По этим данным, 59-летний военный погиб в оккупированной Кирилловке. Причиной смерти стала внутричерепная травма, полученная в ходе боевых действий; в истоке формулировки еще более общее – "повреждения, вызванные неуточненными военными действиями". Кто именно нанес смертельный удар, в документах не указано.

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Причина смерти Владимира Подоляка. Фото: Silent Crow

Похороны полковника исследователи обнаружили еще в июне 2024 года. На кресте стояла дата смерти, но выяснить, при каких обстоятельствах он погиб, не удалось.

На портрете у могилы Подоляк изображен в форме полковника армии РФ. На груди видны два ордена Мужества, нагрудный знак "За службу в военной разведке" и другие награды.

Медаль Подоляка. Коллаж Фокус

Рядом с погребением исследователи заметили венок с надписью "От коллектива ЦПС". По их предположению, аббревиатура может означать Центр подготовки специалистов российского ГРУ – однако это версия исследователей, а не установленный факт.

Могила Владимира Подоляка. Фото: X

Стоит отметить, что в феврале 2024 года Михаил Подоляк уже опровергал сообщения о старшем брате, который якобы служит в ФСБ. Советник руководителя Офиса президента тогда подтвердил, что брат действительно живет в России, однако подчеркнул, что отвечать за его поступки он не обязан.

В эфире Breakfast Show Подоляк комментировал слова российского политика Альфреда Коха, утверждавшего, что старший брат советника – полковник ФСБ и проживает в Москве.

"Не знаю по КГБ, ФСБ и так далее, конечно же нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей?" – сказал тогда Подоляк.

Ранее сообщалось, что известного немецкого политика, 55-летнего Губерта Айвангера, нашли мертвым в гостиничном номере в Берлине – всего за несколько часов до запланированного выступления в столице.

Также сообщалось о смерти Рокфеллера, который тридцать лет представлял Западную Виргинию в Сенате США и восемь лет возглавлял этот штат в качестве губернатора. О его смерти сообщил нынешний губернатор Патрик Морриси, назвав политика человеком, "посвятившим большую часть своей жизни служению нашему штату и его народу".