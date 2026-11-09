Брат радника керівника ОП України воював за РФ і загинув на Запоріжжі, – OSINT-аналітики

Старший брат радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка воював на боці Росії та загинув на окупованій Запорізькій області ще у травні 2024 року. Обставини смерті полковника російської армії стали відомі лише тепер – із витоку даних Росстату, який опрацювали дослідники.

Полковник російської армії Володимир Подоляк, який є старшим братом радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, загинув на тимчасово окупованій території Запорізької області. Сталося це ще 19 травня 2024 року, однак обставини його смерті оприлюднили лише зараз. Про це повідомив дослідницький проєкт Killed in Ukraine з посиланням на витік даних Росстату.

За цими даними, 59-річний військовий загинув в окупованій Кирилівці. Причиною смерті стала внутрішньочерепна травма, отримана під час бойових дій; у витоку формулювання ще загальніше – "ушкодження, спричинені неуточненими воєнними діями". Хто саме завдав смертельного удару, в документах не вказано.

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Причина смерті Володимира Подоляка. Фото: Silent Crow

Поховання полковника дослідники виявили ще в червні 2024 року. На хресті стояла дата смерті, але тоді з'ясувати, за яких обставин він загинув, не вдалося.

На портреті біля могили Подоляк зображений у формі полковника армії РФ. На грудях видно два ордени Мужності, нагрудний знак "За службу у військовій розвідці" та інші нагороди.

Медаль Подоляка. Колаж Фокус

Поруч із похованням дослідники помітили вінок із написом "Від колективу ЦПС". За їхнім припущенням, абревіатура може означати Центр підготовки фахівців російського ГРУ – проте це саме версія дослідників, а не встановлений факт.

Могила Володимира Подоляка. Фото: X

Варто зазначити, що у лютому 2024 року Михайло Подоляк уже спростовував повідомлення про старшого брата, який нібито служить у ФСБ. Радник керівника Офісу президента тоді підтвердив, що брат справді живе в Росії, однак наголосив, що відповідати за його вчинки він не зобовʼязаний.

В ефірі Breakfast Show Подоляк коментував слова російського політика Альфреда Коха, який стверджував, що старший брат радника – полковник ФСБ і мешкає в Москві.

"Не знаю щодо КДБ, ФСБ і так далі, звичайно ж ні. Якщо людині 60 років, мені 51, я маю нести відповідальність за інших людей?" – сказав тоді Подоляк.

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