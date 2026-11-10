"Хоть в Антарктиде, только не в Москве": Зеленский бросил Путину вызов

Познакомьтесь с Путиным Зеленский готов даже на краю света, но есть одно место, куда украинский президент ехать не собирается.

Вопрос личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина постоянно остается в повестке дня. Украинский президент не раз говорил, что готов сесть за стол переговоров в любой точке мира, кроме Москвы. В качестве возможного места переговоров рассматривается даже Антарктида. Об этом 9 ноября заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в Украине, пишет Interfax.

Дипломат объяснил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби могут стать важным этапом дипломатического мирного процесса, однако для принятия ключевых политических решений необходима личная встреча лидеров Украины и России.

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"Увидим, что принесут трехсторонние переговоры в Абу-Даби завтра и в среду. Но одно понятно: без саммита на самом высоком уровне политический прорыв почти невозможен. Именно поэтому Президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности — будь то во Флориде в декабре, или на полях G20, или в любом другом, или в любом другом; где угодно, просто не в Москве", — сказал Андрей Мельник.

Во время выступления в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник подчеркнул, что "несмотря на циничные маневры России", Украина остается полностью преданной стремлениям к миру, а потому продолжает искать возможности для этого.

Мельник заявил, что для этого нужен саммит на самом высоком уровне — непосредственный разговор президентов Украины и России. И, по его словам, Владимир Зеленский готов к такой встрече при первой возможности.

Среди возможных вариантов дипломат назвал Флориду в декабре, площадку саммита G20 и любое другое место за пределами российской столицы. В то же время, это было заявление Мельника о готовности украинского президента к переговорам, а не сообщение об уже согласованной встрече или согласии Кремля на нее. Подтверждений того, что Москва приняла такое предложение, пока нет.

Какие три направления действий Кремля назвал украинский дипломат

Андрей Мельник также очертил три направления, на которых, по его оценке, сосредоточена политика Кремля по отношению к Украине. Он убежден, что сейчас проблема состоит в том, что Путин достаточно крепко держится за иллюзию, что он может сломить волю Украины и заставить украинцев капитулировать, хотя уже второй месяц подряд российские войска теряют территории на поле боя.

В первую очередь Кремль пытается усиливать атаки на гражданское население и украинскую инфраструктуру. Второе направление – диверсионная деятельность и психологические операции, направленные на раскол украинского общества, подрыв доверия внутри страны и ухудшение отношений Украины с европейскими партнерами.

Третье направление дипломат назвал использование переговоров для затягивания времени. По его словам, Москва поддерживает дипломатический процесс не для реального завершения войны, а чтобы продолжать наносить ущерб Украине.

Мельник предупредил, что Россия может пытаться договориться о прекращении огня только после того, как нанесет украинской инфраструктуре максимальный ущерб.

Напомним, что 10-11 ноября 2026 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби должны состояться трехсторонние переговоры Украины, США и России по завершению войны. Это первая встреча в таком формате с февраля 2026 года.

По информации украинской стороны, среди переговоров — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, безопасность судоходства в Черном море, гуманитарные вопросы и обмен военнопленными.

Также Фокус писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал вопрос, который Москва хочет обсудить первым во время переговоров по завершению войны в Украине в Абу-Даби. По его словам, российская сторона намерена сосредоточиться на безопасности России, Украины и всего региона, а также согласовать соответствующие принципы будущих договоренностей.