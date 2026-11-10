"Хоч в Антарктиді, тільки не в Москві": Зеленський кинув Путіну виклик

Зустрітися з Путіним Зеленський готовий навіть на краю світу, але є одне місце, куди український президент їхати не збирається.

Питання особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна постійно залишається на порядку денному. Український президент неодноразово казав, що готовий сісти за стіл переговорів у будь-якій точці світу, крім Москви. Як можливе місце переговорів розглядається навіть Антарктида. Про це 9 листопада заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого ситуації в Україні, пише Іnterfax.

Дипломат пояснив, що тристоронні переговори в Абу-Дабі справді можуть стати важливим етапом дипломатичного мирного процесу, однак для ухвалення ключових політичних рішень необхідна особиста зустріч лідерів України та Росії.

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"Побачимо, що принесуть тристоронні переговори в Абу-Дабі завтра та в середу. Але одне зрозуміло: без саміту на найвищому рівні політичний прорив майже неможливий. Саме тому Президент України готовий зустрітися з Путіним при першій же нагоді — чи то у Флориді в грудні, чи на полях G20, чи в будь-якому іншому куточку світу; якщо буде потрібно, навіть в Антарктиді, будь-де, просто не в Москві", — сказав Андрій Мельник.

Під час виступу в Раді Безпеки ООН Андрій Мельник наголосив, що "незважаючи на цинічні маневри Росії", Україна залишається повністю відданою прагненням миру, а тому продовжує шукати можливості для цього.

Мельник заявив, що для цього потрібен саміт на найвищому рівні — безпосередня розмова президентів України та Росії. І, за його словами, Володимир Зеленський готовий до такої зустрічі за першої можливості.

Отже, серед можливих варіантів дипломат назвав Флориду в грудні, майданчик саміту G20 та будь-яке інше місце за межами російської столиці. Водночас це була заява Мельника про готовність українського президента до переговорів, а не повідомлення про вже узгоджену зустріч чи згоду Кремля на неї. Підтверджень того, що Москва прийняла таку пропозицію, наразі немає.

Які три напрями дій Кремля назвав український дипломат

Андрій Мельник також окреслив три напрями, на яких, за його оцінкою, зосереджена політика Кремля щодо України. Він переконаний, що наразі проблема полягає в тому, що Путін досить міцно тримається за ілюзію, що він може зламати волю України і змусити українців капітулюват, хоча вже другий місяць поспіль російські війська втрачають території на полі бою.

Отож, насамперед Кремль намагається посилювати атаки на цивільне населення та українську інфраструктуру. Другий напрям — диверсійна діяльність і психологічні операції, спрямовані на розкол українського суспільства, підрив довіри всередині країни та погіршення відносин України з європейськими партнерами.

Третім напрямом дипломат назвав використання переговорів для затягування часу. За його словами, Москва підтримує дипломатичний процес не для реального завершення війни, а щоб продовжувати завдавати шкоди Україні.

Мельник попередив, що Росія може намагатися домовитися про припинення вогню лише після того, як завдасть українській інфраструктурі максимальної шкоди.

Нагадаємо, що 10–11 листопада 2026 року в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі мають відбутися тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни. Це перша зустріч у такому форматі з лютого 2026 року.

За інформацією української сторони, серед тем переговорів — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, безпека судноплавства в Чорному морі, гуманітарні питання та обмін військовополоненими.

Також Фокус писав, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав питання, яке Москва хоче обговорити першим під час переговорів щодо завершення війни в Україні в Абу-Дабі. За його словами, російська сторона планує зосередитися на безпеці Росії, України та всього регіону, а також узгодити відповідні принципи майбутніх домовленостей.